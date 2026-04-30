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Nuevo León

Enfocan labores de limpieza en zona metropolitana rumbo a Mundial

Autoridades instaron a la ciudadanía a mantener limpios los espacios públicos, evitar tirar basura y denunciar las acciones indebidas

  • 30
  • Abril
    2026

Como parte de los preparativos para el Mundial 2026, el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) dio continuidad a los trabajos para mejorar la imagen urbana, así como recuperar espacios públicos en la zona metropolitana.

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A través del Programa de Reparaciones Urbanas, se llevaron a cabo acciones de limpieza, mantenimiento y rehabilitación urbana en distintos puntos estratégicos, con actividades como la recolección de residuos y aplicación de pintura en infraestructura urbana.

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Entre las intervenciones más relevantes como parte de esta continuidad destacan:

  • Avenida Constitución, Guadalupe.
  • Ecovía (avenida Abraham Lincoln), Monterrey.
  • Predio sobre Boulevard Miguel de la Madrid, Guadalupe
  • Avenida San Remo, Juárez
  • Perímetro Parque Fundidora, Monterrey

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De manera complementaria, la brigada nocturna dio seguimiento a trabajos en el corredor de avenida Constitución, mediante acciones de limpieza y aplicación de pintura en infraestructura urbana.

Autoridades instaron a la ciudadanía a mantener limpios los espacios públicos, evitar tirar basura y denunciar las acciones indebidas.

 

 


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