Enfocan labores de limpieza en zona metropolitana rumbo a Mundial

Como parte de los preparativos para el Mundial 2026, el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) dio continuidad a los trabajos para mejorar la imagen urbana, así como recuperar espacios públicos en la zona metropolitana.

A través del Programa de Reparaciones Urbanas, se llevaron a cabo acciones de limpieza, mantenimiento y rehabilitación urbana en distintos puntos estratégicos, con actividades como la recolección de residuos y aplicación de pintura en infraestructura urbana.

Entre las intervenciones más relevantes como parte de esta continuidad destacan:

Avenida Constitución , Guadalupe .

, . Ecovía (avenida Abraham Lincoln ), Monterrey .

), . Predio sobre Boulevard Miguel de la Madrid , Guadalupe

, Avenida San Remo, Juárez

Perímetro Parque Fundidora, Monterrey

De manera complementaria, la brigada nocturna dio seguimiento a trabajos en el corredor de avenida Constitución, mediante acciones de limpieza y aplicación de pintura en infraestructura urbana.

Autoridades instaron a la ciudadanía a mantener limpios los espacios públicos, evitar tirar basura y denunciar las acciones indebidas.

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