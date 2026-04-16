Refuerzan patrullajes en San Pedro tras ejecución en Arboleda

Luego de los hechos violentos registrados en San Pedro Garza García, donde un joven de 26 años originario de Sinaloa fue ejecutado en el sector de Arboleda, autoridades municipales y estatales reforzaron la presencia policiaca en distintos puntos del municipio.

La noche de este jueves se observó un importante despliegue de seguridad conformado por más de una decena de unidades municipales, estatales y ministeriales recorriendo las principales avenidas de la ciudad.

Uno de los convoy fue visto avanzando sobre la avenida Humberto Lobo con dirección al norte, integrado por patrullas de la Policía de San Pedro, Fuerza Civil y agentes ministeriales.

Posteriormente, antes de llegar al Puente Atirantado, las unidades tomaron Morones Prieto, donde continuaron su recorrido a baja velocidad con sirenas encendidas como parte de las labores preventivas y de vigilancia.

El reforzamiento de la seguridad ocurre tras la ejecución registrada sobre la avenida del Roble, en una de las zonas de mayor plusvalía del municipio, considerado por años como uno de los más seguros del país.

Sobre estos hechos, el alcalde Mauricio Farah aseguró que no permitirá el ingreso de delincuentes a San Pedro y advirtió que su administración no será “tapadera de nadie”.

El edil reiteró que, pese a lo ocurrido, San Pedro continúa siendo el municipio más seguro de México.

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