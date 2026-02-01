Hombre es detenido por agredir a perrito con arma de fuego

La Nueva División Ambiental en coordinación con elementos de Fuerza Civil y la Secretaría de Medio Ambiente, informó sobre la detención de un hombre por su presunta responsabilidad en actos de violencia contra un animal doméstico, registrados en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.

La intervención se derivó de una denuncia anónima ciudadana que alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma en la colonia Centro del mencionado municipio. Tras recibir el reporte, los oficiales actuaron de manera inmediata como parte de los protocolos de atención a incidentes que involucran riesgo para personas y animales.

¿Cómo ocurrió la intervención de Fuerza Civil en Hidalgo?

Los elementos de Fuerza Civil se trasladaron al punto señalado, ubicado sobre la carretera Monterrey a Monclova, kilómetro 24, donde fueron abordados por una persona afectada. El ciudadano señaló que su mascota había sido agredida con un arma, lo que motivó la revisión del entorno y la identificación del presunto responsable.

Durante la atención del reporte, los oficiales identificaron a un hombre de 35 años, señalado como presunto autor de la agresión. De acuerdo con la información oficial, el individuo también habría amenazado al afectado durante el incidente.

Arma asegurada y procedimiento legal

Tras solicitar el consentimiento del señalado para realizar una revisión precautoria, los elementos localizaron en su posesión un rifle de postas, así como municiones de calibre 5.5 mm y 22 mm. Estos objetos fueron asegurados como parte de la intervención.

Con base en los elementos recabados en el lugar, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme al proceso penal correspondiente y al marco legal vigente.

Atención al animal y acciones de protección

El animal doméstico que resultó agredido recibió atención veterinaria inmediata por parte de las instancias competentes, con el objetivo de salvaguardar su salud y bienestar tras el incidente.

La División Ambiental reiteró que este tipo de acciones forman parte de los operativos interinstitucionales que se realizan para prevenir y sancionar conductas que atenten contra el bienestar animal y el medio ambiente. Las autoridades señalaron que continuarán atendiendo denuncias ciudadanas y reforzando la coordinación entre dependencias.

Las acciones se desarrollan en coordinación con las autoridades correspondientes y se mantienen dentro de los lineamientos establecidos por la legislación vigente en materia de protección de la fauna y seguridad pública.

