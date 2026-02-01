Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
detienen_hombre_que_maltrato_perrito_balazo_1_522b8354f9
Nuevo León

Hombre es detenido por agredir a perrito con arma de fuego

Tras el hecho, el canino recibió atención veterinaria inmediata por parte de las instancias competentes, con el objetivo de salvaguardar su salud

  • 01
  • Febrero
    2026

La Nueva División Ambiental en coordinación con elementos de Fuerza Civil y la Secretaría de Medio Ambiente, informó sobre la detención de un hombre por su presunta responsabilidad en actos de violencia contra un animal doméstico, registrados en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.

La intervención se derivó de una denuncia anónima ciudadana que alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma en la colonia Centro del mencionado municipio. Tras recibir el reporte, los oficiales actuaron de manera inmediata como parte de los protocolos de atención a incidentes que involucran riesgo para personas y animales.

¿Cómo ocurrió la intervención de Fuerza Civil en Hidalgo?

Los elementos de Fuerza Civil se trasladaron al punto señalado, ubicado sobre la carretera Monterrey a Monclova, kilómetro 24, donde fueron abordados por una persona afectada. El ciudadano señaló que su mascota había sido agredida con un arma, lo que motivó la revisión del entorno y la identificación del presunto responsable.

Durante la atención del reporte, los oficiales identificaron a un hombre de 35 años, señalado como presunto autor de la agresión. De acuerdo con la información oficial, el individuo también habría amenazado al afectado durante el incidente.

Arma asegurada y procedimiento legal

Tras solicitar el consentimiento del señalado para realizar una revisión precautoria, los elementos localizaron en su posesión un rifle de postas, así como municiones de calibre 5.5 mm y 22 mm. Estos objetos fueron asegurados como parte de la intervención.

photo_5186447433020411384_y.jpg

Con base en los elementos recabados en el lugar, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme al proceso penal correspondiente y al marco legal vigente.

Atención al animal y acciones de protección

El animal doméstico que resultó agredido recibió atención veterinaria inmediata por parte de las instancias competentes, con el objetivo de salvaguardar su salud y bienestar tras el incidente.

La División Ambiental reiteró que este tipo de acciones forman parte de los operativos interinstitucionales que se realizan para prevenir y sancionar conductas que atenten contra el bienestar animal y el medio ambiente. Las autoridades señalaron que continuarán atendiendo denuncias ciudadanas y reforzando la coordinación entre dependencias.

Las acciones se desarrollan en coordinación con las autoridades correspondientes y se mantienen dentro de los lineamientos establecidos por la legislación vigente en materia de protección de la fauna y seguridad pública.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_erick_massid_cano_46421e6887
Detienen a hijo de alcaldesa tras altercado en San Quintín
fge_coahuila_personal_2d91662d28
Detienen a 60 agresores por incumplir medidas de protección
vinculan_hombre_drogas_michoacan_b64f9f5d58
Vinculan a hombre por diversos delitos de drogas en Michoacán
publicidad

Últimas Noticias

deportes_nfl_mexico_e2d67771c1
Anuncia la NFL un partido de la temporada 2026 en México
AP_26033834318214_9a4400bdaf
Elon Musk anuncia la fusión de sus empresas SpaceX y xAI
Whats_App_Image_2026_02_02_at_5_52_02_PM_7ae43e0066
Muere el obispo emérito de La Paz a los 75 años
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_02_01_T124747_122_5be7d168b9
Celebra Tula su segundo 'Festival del Cabrito' en Tamaulipas
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
publicidad
×