Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_f980f15659
Nuevo León

Reportan grave a menor por disparo en la cabeza en Monterrey

La niña de 12 años, herida en el ataque armado en la colonia San Ángel Sur, se encuentra grave en el Hospital Universitario, informó Javier Flores

  • 17
  • Diciembre
    2025

Luego del ataque armado, ocurrido durante la madrugada del miércoles en la colonia San Ángel Sur, sobre la calle Adolfo López Mateos, en su cruce con Valle Arredondo, que dejo como saldo a una menor herida.

Javier Flores Saldívar señaló que la pequeña de 12 años se encuentra grave en el hospital universitario al recibir la bala perdida, en la cabeza.

“La criatura tiene un impacto de bar en la cabeza está grave en el hospital universitario. No hemos empezado realizar todas las condiciones de búsqueda de labores de investigación”.

“Desconocemos, haya sido la mecánica. Esperemos en las próximas horas tener novedades al respecto”

Con ayuda de cámaras de videovigilancia, así como testimonio de vecinos se informó que las investigaciones continuarán para determinar el porqué del ataque.

Elementos de la Fiscalía y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales continuarán con las indagatorias para dar con el paradero de los atacantes.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Cabildo_Monterrey_6a36776d52
Aprueba cabildo de Monterrey su Presupuesto de Egresos 2026
Whats_App_Image_2025_06_10_at_8_26_14_PM_0d0333bcb6
Entrega Escobedo escrituras a familias de colonia 18 de octubre
Whats_App_Image_2025_12_18_at_9_04_41_PM_1_4c0abff4ca
Santa Catarina se llena de magia con el Desfile de Navidad
publicidad

Últimas Noticias

Cabildo_Monterrey_6a36776d52
Aprueba cabildo de Monterrey su Presupuesto de Egresos 2026
inter_policia_houston_802b6fd887
Muere sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown
Daniel_Carrillo_02a30a9658
Reconoce San Nicolás tricampeonato nacional de Auténticos Tigres
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
deportes_tigres_rayados_7ac7e4000d
Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026
publicidad
×