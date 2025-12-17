Reportan grave a menor por disparo en la cabeza en Monterrey

Luego del ataque armado, ocurrido durante la madrugada del miércoles en la colonia San Ángel Sur, sobre la calle Adolfo López Mateos, en su cruce con Valle Arredondo, que dejo como saldo a una menor herida.

Javier Flores Saldívar señaló que la pequeña de 12 años se encuentra grave en el hospital universitario al recibir la bala perdida, en la cabeza.

“La criatura tiene un impacto de bar en la cabeza está grave en el hospital universitario. No hemos empezado realizar todas las condiciones de búsqueda de labores de investigación”.

“Desconocemos, haya sido la mecánica. Esperemos en las próximas horas tener novedades al respecto”

Con ayuda de cámaras de videovigilancia, así como testimonio de vecinos se informó que las investigaciones continuarán para determinar el porqué del ataque.

Elementos de la Fiscalía y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales continuarán con las indagatorias para dar con el paradero de los atacantes.

Comentarios