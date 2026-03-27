Reportan saldo positivo tras primer juego de repechaje en NL

Con un saldo sin hechos delictivos, autoridades de Nuevo León calificaron como exitoso el operativo de seguridad implementado durante el primer juego de repechaje previo al Mundial, realizado este jueves en la entidad.

¿Qué balance dejó el operativo de seguridad?

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, destacó que las incidencias registradas fueron menores y no alcanzaron a clasificarse como delitos.

“Positivo, muy positivo todo. Las incidencias fueron menores, que no llegaron a ser calificadas como delitos”.

Coordinación entre autoridades permitió resultados

El funcionario atribuyó los resultados a la coordinación entre autoridades estatales y corporaciones de seguridad, la cual permitió el adecuado desarrollo del evento y lo posicionó como una prueba clave rumbo a los encuentros mundialistas.

“Una coordinación entre todas las autoridades estatales que permitieron salir adelante en esta primera prueba”.

¿Cómo se desplegó la seguridad durante el partido?

Durante el encuentro, se implementó un dispositivo de seguridad en los alrededores del estadio y en zonas de alta concentración de personas, con la participación de diversas corporaciones, lo que ayudó a mantener el orden y prevenir incidentes mayores.

Evaluación rumbo a eventos internacionales

Flores Saldívar indicó que este tipo de ejercicios permite evaluar los operativos y realizar los ajustes necesarios de cara a los próximos eventos internacionales que se celebrarán en la entidad.

Finalmente, aseguró que se continuará fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar condiciones de seguridad en futuros encuentros y actividades relacionadas con el Mundial.

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