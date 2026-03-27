Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_26_at_7_45_38_PM_8e0a9b516e
Nuevo León

Reportan saldo positivo tras primer juego de repechaje en NL

Durante el encuentro, se implementó un dispositivo de seguridad en los alrededores del estadio y en zonas de alta concentración de personas.

  • 27
  • Marzo
    2026

Con un saldo sin hechos delictivos, autoridades de Nuevo León calificaron como exitoso el operativo de seguridad implementado durante el primer juego de repechaje previo al Mundial, realizado este jueves en la entidad.

¿Qué balance dejó el operativo de seguridad?

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, destacó que las incidencias registradas fueron menores y no alcanzaron a clasificarse como delitos.

“Positivo, muy positivo todo. Las incidencias fueron menores, que no llegaron a ser calificadas como delitos”.

fiscal flores saldivar

Coordinación entre autoridades permitió resultados

El funcionario atribuyó los resultados a la coordinación entre autoridades estatales y corporaciones de seguridad, la cual permitió el adecuado desarrollo del evento y lo posicionó como una prueba clave rumbo a los encuentros mundialistas.

“Una coordinación entre todas las autoridades estatales que permitieron salir adelante en esta primera prueba”.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 7.45.58 PM.jpeg

¿Cómo se desplegó la seguridad durante el partido?

Durante el encuentro, se implementó un dispositivo de seguridad en los alrededores del estadio y en zonas de alta concentración de personas, con la participación de diversas corporaciones, lo que ayudó a mantener el orden y prevenir incidentes mayores.

Evaluación rumbo a eventos internacionales

Flores Saldívar indicó que este tipo de ejercicios permite evaluar los operativos y realizar los ajustes necesarios de cara a los próximos eventos internacionales que se celebrarán en la entidad.

Finalmente, aseguró que se continuará fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar condiciones de seguridad en futuros encuentros y actividades relacionadas con el Mundial.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_28_at_2_59_48_PM_1f31291ca3
Ante vacaciones, empieza campañas de vacunación contra Sarampión
IMG_9641_f67d83227c
Impulsa Samuel García turismo local con ‘Arráncate Nuevo León’
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_17_df716605be
Fiscalía revisará protocolos en la recepción de denuncias
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_28_at_4_05_51_PM_bf73687391
Arranca operativo en La Huasteca por temporada vacacional
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_7d88c8b91d
Llaman a vigilar escuelas en vacaciones para prevenir incidentes
Whats_App_Image_2026_03_28_at_2_59_48_PM_1f31291ca3
Ante vacaciones, empieza campañas de vacunación contra Sarampión
publicidad

Más Vistas

monterrey_clima_hoy_10_enero_frio_lluvia_d24d094ad7
Frente frío traerá viento y lluvia el fin de semana a NL
identifican_detenido_tia_paty_senora_lozano_0f618b913e
Vinculan detenido por caso 'Tía Paty' como hijo de señora Lozano
waldo_fernandez_otorga_perdon_karina_barron_c5eeb9dd8a
El juez castiga a Karina con inhabilitación y servicio social
publicidad
×