Resaltan captura de casi 40 personas por distintos delitos en NL

La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó sobre los resultados obtenidos durante esta semana en la entidad.

Acompañado del gobernador Samuel García, el fiscal Javier Flores, el secretario de gobierno estatal, Miguel Ángel Flores.

El titular Gerardo Escamilla informó que con la Operación Muralla se logró la detención de 18 personas y se aseguraron tres vehículos y seis armas de fuego. Se presume que uno de los vehículos contaba con blindaje artesanal.

En el Grupo de Coordinación Metropolitana, el titular informó que se logró la detención de 15 personas por delitos de alto impacto, de las cuales 11 fueron capturadas en Monterrey; dos en García; una en Guadalupe; una más en Santa Catarina.

Además, destacó la aprehensión de seis personas relacionadas con un triple homicidio en un operativo desplegado en el municipio de Pesquería.

El titular informó que se presentó una reducción en los delitos patrimoniales en lo que va del año.

"El semáforo aparece en verde y si hacemos un promedio, llevamos una reducción en robo [...] del 17% al año anterior y llevamos así sostenido algunos años", detalló el titular.

Previo a la llegada del Mundial 2026, Escamilla informó que se implementarán diversos operativos en diversos lugares como el Metro, con el objetivo de reducir el acoso contra las mujeres en el transporte urbano.

Durante su participación, el fiscal estatal informó ya se investiga al elemento que aparentemente agredió a una persona sometida en el municipio de Escobedo. También aclaró que el caso del bebé que perdió la vida asfixiado fue considerado como accidental.

Por su parte, el gobernador felicitó a los miembros de los representantes de seguridad en el Estado, por lo que destacó su desempeño en la administración.

