Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T094536_934_b2c177764b
Nuevo León

Resaltan captura de casi 40 personas por distintos delitos en NL

Se destacó la detención de decenas de presuntos delincuentes como parte de los operativos desplegados en distintos municipios del Área Metropolitana

  • 17
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó sobre los resultados obtenidos durante esta semana en la entidad.

Acompañado del gobernador Samuel García, el fiscal Javier Flores, el secretario de gobierno estatal, Miguel Ángel Flores.

El titular Gerardo Escamilla informó que con la Operación Muralla se logró la detención de 18 personas y se aseguraron tres vehículos y seis armas de fuego. Se presume que uno de los vehículos contaba con blindaje artesanal.

En el Grupo de Coordinación Metropolitana, el titular informó que se logró la detención de 15 personas por delitos de alto impacto, de las cuales 11 fueron capturadas en Monterrey; dos en García; una en Guadalupe; una más en Santa Catarina.

Además, destacó la aprehensión de seis personas relacionadas con un triple homicidio en un operativo desplegado en el municipio de Pesquería.

El titular informó que se presentó una reducción en los delitos patrimoniales en lo que va del año.

"El semáforo aparece en verde y si hacemos un promedio, llevamos una reducción en robo [...] del 17% al año anterior y llevamos así sostenido algunos años", detalló el titular.

Previo a la llegada del Mundial 2026, Escamilla informó que se implementarán diversos operativos en diversos lugares como el Metro, con el objetivo de reducir el acoso contra las mujeres en el transporte urbano.

Durante su participación, el fiscal estatal informó ya se investiga al elemento que aparentemente agredió a una persona sometida en el municipio de Escobedo. También aclaró que el caso del bebé que perdió la vida asfixiado fue considerado como accidental.

Por su parte, el gobernador felicitó a los miembros de los representantes de seguridad en el Estado, por lo que destacó su desempeño en la administración.

 

Nota en desarrollo -


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_17_at_5_42_20_PM_50bed755d7
Comerciantes de Altamira frenan a presunto ladrón; piden justicia
Whats_App_Image_2025_10_17_at_8_40_49_PM_95e485628e
Osa y sus crías causan movilización en San Pedro
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T124320_884_668acbc146
Estampida en funeral de líder opositor deja 17 heridos en Kenia
publicidad

Últimas Noticias

x_73a6b43d91
Tigres golea 5-3 al Necaxa en una noche de fiesta en el ‘Volcán’
Whats_App_Image_2025_10_17_at_5_42_20_PM_50bed755d7
Comerciantes de Altamira frenan a presunto ladrón; piden justicia
Whats_App_Image_2025_10_17_at_6_56_08_PM_8cdce92ebf
Creciente del río Pánuco supera su nivel crítico
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
image00003_3faede8813
Fortalecen apoyo económico para las mujeres de NL
publicidad
×