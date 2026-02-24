Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_01_24_PM_7fb8afc2e7
Nuevo León

Rescata División Ambiental a patitos en el centro de Monterrey

Las crías pasarán por una valoración clínica para descartar lesiones o deshidratación y reintroducción con una "madre nodriza" que facilite su desarrollo

  • 24
  • Febrero
    2026

En una oportuna intervención para salvaguardar la fauna local, elementos de la Guardia Forestal de la División Ambiental y Protección Civil del Estado realizaron el resguardo de 14 crías de patos que se encontraban en situación de riesgo en las calles del centro de la ciudad.

Los ejemplares fueron localizados deambulando en el cruce de las calles Abasolo y Dr. Coss, una zona de alto flujo vehicular que ponía en peligro la integridad de las aves.

Tras el aseguramiento, el personal especializado de la Guardia Forestal trasladó a las crías para una evaluación médica detallada. 

WhatsApp Image 2026-02-24 at 3.01.37 PM.jpeg

“Los ejemplares fueron trasladados para su evaluación médica por parte de elementos de la Guardia Forestal, con el objetivo de determinar su estado de salud y preparar su pronta liberación en un área natural, donde puedan integrarse con una madre nodriza y continuar su desarrollo en vida silvestre”, informó la dependencia.

El objetivo de este análisis es verificar su estado de salud general y asegurar que se encuentren en condiciones óptimas para su siguiente etapa de manejo.

De acuerdo con las autoridades, el plan de acción consiste en valoración clínica para descartar lesiones o deshidratación, reintroducción asistida con una "madre nodriza" que facilite su desarrollo y aprendizaje en libertad.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 3.01.51 PM.jpeg

El fin último es que estos ejemplares puedan continuar su ciclo de vida y desarrollo en un entorno de vida silvestre", señalaron las corporaciones involucradas.

Las autoridades ambientales aprovecharon este suceso para exhortar a la población sobre la importancia de saber convivir con la fauna urbana y silvestre. “Recordamos a la ciudadanía que, ante la presencia de fauna silvestre en situación de riesgo, es importante evitar manipularlos y reportar a las autoridades correspondientes”.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 3.01.14 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_helicoptero_33a28ada41
Sorprende Black Hawk con prácticas en Presa La Boca
6ebd5fb6_eb85_4199_9fd8_d3252921762a_16dbea0ceb
Bebé nace en ambulancia rumbo a hospital de Saltillo
EH_DOS_FOTOS_38_141b2d6484
Hombre herido tras ser quemado por tragafuegos en Ciudad Madero
publicidad

Últimas Noticias

viktor_orban_df9401f9a2
Hungría protege sistema energético por posible saboteo de Ucrania
uefa_desestiman_apelacion_benfica_prestanni_44a0328a6d
Desestiman apelación de Benfica por suspensión de Prestianni
el_mencho_sheinbaum_trump_a7eee5e81e
Reacciona Gobierno a declaraciones de Trump sobre 'El Mencho'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_22_at_9_46_35_PM_6e1d90d496
Viven regios angustia en carretera a Reynosa por bloqueos
ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
publicidad
×