Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
mujer_confunde_pedales_san_pedro_324ae22372
Nuevo León

Mujer se impacta contra locales al confundir pedales en San Pedro

Fueron los empleados de los locales los primeros en llamar a los números de emergencia, luego de que se estrellará contra el inmueble

  • 24
  • Febrero
    2026

La tranquilidad de la mañana de este martes se vio interrumpida en la plaza Rocallosos 600, cuando una mujer aparentemente confundió los pedales de su vehículo y terminó estrellándose contra dos locales comerciales en la planta baja de la plaza comercial, ubicado sobre la calle Montes Rocallosos, en la colonia Real San Agustín, 2do Sector.

mujer-confunde-pedales-san-pedro.jpg

Mujer pisa el pedal equivocado para estrellarse contra locales

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando la mujer, de entre 35 y 40 años y aún no identificada, salió de uno de los establecimientos, abordó su Mazda 6 gris y, al intentar salir de la plaza, pisó el pedal equivocado, estrellándose contra los cristales de una clínica dental y un local especializado en productos gourmet.

mujer-confunde-pedales-san-pedro.jpg

Los vidrios de ambos locales quedaron destrozados, siendo la clínica dental la más afectada.

La conductora no viajaba sola, la acompañaba una mujer de la tercera edad. A pesar de la magnitud del choque, ninguna de las dos resultó lesionada.

La conductora, únicamente, visiblemente afectada por el susto, fue atendida en el lugar por personal de Protección Civil de San Pedro, quienes la valoraron tras un breve episodio de crisis nerviosa.

mujer-confunde-pedales-san-pedro.jpg

Grúa retira vehículo con daños visibles en parte frontal

Minutos después, logró recuperar la calma y esperó la llegada de la grúa que retiró su vehículo, el cual sufrió daños severos en la parte frontal.

Fueron los empleados de los locales los primeros en llamar a los números de emergencia. Elementos de Protección Civil de San Pedro y estatal acudieron de inmediato para asegurar la zona.

mujer-confunde-pedales-san-pedro.jpg

Los mismos trabajadores retiraron los vidrios esparcidos en el interior de los negocios mientras que plaza permaneció acordonada por precaución pero no se detuvieron las actividades.

El incidente dejó una fuerte impresión entre clientes y empleados, quienes coincidieron en que fue una verdadera fortuna que nadie se encontrara cerca del vidrio principal de estos dos locales.

La conductora deberá asumir la responsabilidad por los daños ocasionados a los locales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_25_at_1_52_37_AM_1846a200f7
Persisten los focos rojos de huachicol en Coahuila
escena_shakira_egipto_3376a3aee6
Shakira volverá a cantar frente a la Gran Pirámide de Guiza
iec_1b059f0d46
Avala IEC a tres aspirantes independientes rumbo al PEL 2025-2026
publicidad

Últimas Noticias

viktor_orban_df9401f9a2
Hungría protege sistema energético por posible saboteo de Ucrania
uefa_desestiman_apelacion_benfica_prestanni_44a0328a6d
Desestiman apelación de Benfica por suspensión de Prestianni
el_mencho_sheinbaum_trump_a7eee5e81e
Reacciona Gobierno a declaraciones de Trump sobre 'El Mencho'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_22_at_9_46_35_PM_6e1d90d496
Viven regios angustia en carretera a Reynosa por bloqueos
ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
publicidad
×