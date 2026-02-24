Mujer se impacta contra locales al confundir pedales en San Pedro

La tranquilidad de la mañana de este martes se vio interrumpida en la plaza Rocallosos 600, cuando una mujer aparentemente confundió los pedales de su vehículo y terminó estrellándose contra dos locales comerciales en la planta baja de la plaza comercial, ubicado sobre la calle Montes Rocallosos, en la colonia Real San Agustín, 2do Sector.

Mujer pisa el pedal equivocado para estrellarse contra locales

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando la mujer, de entre 35 y 40 años y aún no identificada, salió de uno de los establecimientos, abordó su Mazda 6 gris y, al intentar salir de la plaza, pisó el pedal equivocado, estrellándose contra los cristales de una clínica dental y un local especializado en productos gourmet.

Los vidrios de ambos locales quedaron destrozados, siendo la clínica dental la más afectada.

La conductora no viajaba sola, la acompañaba una mujer de la tercera edad. A pesar de la magnitud del choque, ninguna de las dos resultó lesionada.

La conductora, únicamente, visiblemente afectada por el susto, fue atendida en el lugar por personal de Protección Civil de San Pedro, quienes la valoraron tras un breve episodio de crisis nerviosa.

Grúa retira vehículo con daños visibles en parte frontal

Minutos después, logró recuperar la calma y esperó la llegada de la grúa que retiró su vehículo, el cual sufrió daños severos en la parte frontal.

Fueron los empleados de los locales los primeros en llamar a los números de emergencia. Elementos de Protección Civil de San Pedro y estatal acudieron de inmediato para asegurar la zona.

Los mismos trabajadores retiraron los vidrios esparcidos en el interior de los negocios mientras que plaza permaneció acordonada por precaución pero no se detuvieron las actividades.

El incidente dejó una fuerte impresión entre clientes y empleados, quienes coincidieron en que fue una verdadera fortuna que nadie se encontrara cerca del vidrio principal de estos dos locales.

La conductora deberá asumir la responsabilidad por los daños ocasionados a los locales.

