Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_38_141b2d6484
Tamaulipas

Hombre herido tras ser quemado por tragafuegos en Ciudad Madero

Según los primeros reportes, la agresión se registró cerca de la medianoche de este lunes en plena vía pública, lo que generó alarma entre los presentes

  • 24
  • Febrero
    2026

Un hombre en aparente condición de calle, resultó con severas quemaduras, luego de ser presuntamente agredido por un tragafuegos que le roció gasolina y le prendió fuego, durante un altercado ocurrido en la Avenida Tamaulipas, a un costado de conocida tienda "Miramar", en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

hieren-hombre-tragafuegos-ciudad-madero.jpg

Agresión genera alarma entre comerciantes 

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró cerca de la medianoche de este lunes en plena vía pública, generando alarma entre comerciantes y transeúntes del sector.

Voluntarios de la Brigada Vial que se encontraban cerca, acudieron de inmediato para auxiliar a la víctima, logrando sofocar las llamas y retirarle prendas que aún ardían y que no estaban adheridas a la piel, evitando lesiones mayores.

Posteriormente arribaron elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Madero, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al lesionado de urgencia al Hospital General de Tampico "Dr. Carlos Canseco", donde su estado de salud es reportado como delicado.

hieren-hombre-tragafuegos-ciudad-madero.jpg

El presunto agresor logró huir del lugar; fue personal de la Fiscalía General de Justicia quien se presentó al sitio para iniciar las indagatorias entrevistar a testigos iniciando la investigación; ya realizan su búsqueda para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

hombre_calcinado_colonia_mirasierra_saltillo_9333f100c2
Muere hombre por incendio de predio en colonia Mirasierra
abaten_hombre_irrumpir_propiedad_trump_florida_60b03062b3
Abaten hombre que intentó irrumpir propiedad de Trump en Florida
IMG_6258_87121d48b7
Localizan a el cuerpo de un hombre sin vida en lote baldío
publicidad

Últimas Noticias

IMG_0056_05fdf27477
Ramos Arizpe proyecta ruta para conectar ejidos con la ciudad
ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
Whats_App_Image_2026_02_25_at_9_13_17_PM_ad0df61224
India e Israel refuerzan su cooperación militar y comercial
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×