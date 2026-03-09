Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
rescate_cerro_mitras_9f88ee5f32
Nuevo León

Rescatan a senderista tras caer 30 metros en Cerro de las Mitras

El accidente ocurrió en el paraje 'Pico Piquín'. Protección Civil Nuevo León rescató al hombre, quien presentaba una lesión en extremidad superior y contusiones

  • 09
  • Marzo
    2026

Lo que pretendía ser una jornada de fotografía aérea terminó en un despliegue de emergencia la tarde de ayer en el Cerro de las Mitras, en el paraje "Pico Piquín".

Un senderista resultó lesionado tras caer aproximadamente 30 metros al intentar recuperar un dron que se había desplomado debido a las condiciones meteorológicas.

“El accidente ocurrió cuando el masculino intentaba recuperar un dron, quedando lesionado en la parte alta del cerro. Brigadistas de rescate en montaña trabajaron mediante sistema de cuerdas para acceder al punto y lograr su extracción con éxito. El lesionado presentaba lesión en extremidad superior y múltiples contusiones”, informó Protección Civil Nuevo León.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 2.36.42 PM.jpeg

De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre se encontraba en la cima de la montaña con el objetivo de capturar postales de la naturaleza. Sin embargo, el clima adverso provocó que el dispositivo fallara y cayera en una zona de difícil acceso. 

Al intentar alcanzarlo, el sujeto perdió la pisada, precipitándose por la pendiente en el sector conocido como "Pico Piquín".

Ante el reporte del accidente, personal de Protección Civil del Estado activó de inmediato su plan de rescate de montaña. 

Debido a la complejidad del terreno, los brigadistas utilizaron un sistema de cuerdas especializado para descender hasta el punto donde se encontraba el lesionado.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 2.36.16 PM.jpeg

Una vez en el sitio, se le brindó atención prehospitalaria e hidratación.

Tras ser estabilizado, se procedió a realizar el descenso seguro hacia la base del cerro.

El saldo del accidente fue una lesión en una extremidad superior y diversas contusiones en el cuerpo. A pesar de la gravedad de la caída, tras llegar a una zona segura, el masculino optó por retirarse por sus propios medios para recibir una valoración médica en un centro hospitalario.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 2.36.26 PM.jpeg

Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a los ciudadanos a extremar precauciones y no arriesgar su integridad física por recuperar objetos materiales en zonas de alto riesgo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cae_trabajador_cfe_barranco_ramos_arizpe_329f74e8d3
Cae trabajador de CFE a barranco tras volcar en Ramos Arizpe
colapso_edificio_cdmx_8217544cb7
Recuperan tres cuerpos tras colapso de edificio en CDMX
EH_DOS_FOTOS_28_460cd178f7
Lanzan primeras imagenes del 20 aniversario de Hannah Montana
publicidad

Últimas Noticias

estrecho_de_ormuz_bcd8ed427c
Crecen tensiones ante posible minado en el estrecho de Ormuz 
paint_e1773183564870_ba6dfdffde
Aureliano Hernández Palacios asume la Auditoría de la Federación
EH_OJOS_4_71c3d76e39
Hernán Bermúdez solicita amparo para frenar su extradición
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×