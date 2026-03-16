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Nuevo León

Rescatan mapache en colonia Tierra y Libertad en Monterrey

El personal de la corporación estatal procedió a realizar el traspaso del animal a una unidad transportadora especializada para garantizar su integridad

  • 16
  • Marzo
    2026

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de un ejemplar de mapache adulto en la zona norte de la ciudad.

Vecinos lograron resguardar al animal

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle 02 de Octubre, en la colonia Tierra y Libertad.

Al arribar al sitio, los rescatistas encontraron que los vecinos ya habían logrado resguardar al ejemplar de forma segura dentro de una jaula.

“Al arribar al lugar los vecinos ya habían realizado la captura del ejemplar de mapache adulto, el cual estaba en una jaula, se procede a realizar el traspaso a una transportadora para trasladar el ejemplar a la base de Protección Civil Nuevo León”, informo la dependencia estatal.

Trasladan al ejemplar para su evaluación

El personal de la corporación estatal procedió a realizar el traspaso del animal a una unidad transportadora especializada para garantizar su integridad.

El mapache fue trasladado a la base de la corporación, donde se evaluará su estado de salud antes de ser entregado a las autoridades ambientales correspondientes para su posterior liberación en un hábitat adecuado.

Autoridades piden reportar fauna silvestre

Protección Civil recordó a la población la importancia de no intentar manipular directamente a la fauna silvestre y reportar estos avistamientos al 911 para que personal capacitado realice el manejo de las especies.


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