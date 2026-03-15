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Nuevo León

Activan alerta de incendios ante condiciones climáticas

Este fin de semana se registraron al menos siete incendios tanto en terrenos baldíos como en algunos comercios y edificios

  • 15
  • Marzo
    2026

Las condiciones climáticas de este domingo encendieron las alertas de incendios en todo Nuevo León, pues tanto las altas temperaturas como los fuertes vientos son la combinación perfecta para que las llamas se propaguen de manera más fácil.

Protección Civil de Nuevo León lanzó la alerta y mencionó que debido a un canal de baja presión al oriente del país y una línea seca sobre el noreste, son lo que favorecen las condiciones secas y calurosas en la entidad.

Temperaturas altas y fuertes vientos

Ante estos fenómenos este domingo se presentaron temperaturas de 38 grados, sin embargo la sensación térmica fue de 40 grados centígrados y hubo vientos de entre 40 y 50 km/h, por lo cual se pidió evitar hacer quemas y realizar fogatas.

“Al presentarse temperaturas mayores a 30 grados, vientos por encima de los 30 kilómetros y humedad relativa menor al 30 por ciento, estos factores representan un alto riesgo de incendio y su rápida expansión aumenta considerablemente.

“Por ellos se emiten estas recomendaciones: evitar realizar quemas y evitar encender fogatas”, se lee en la información que lanzó Protección Civil.

Incendios registrados durante el fin de semana

Este fin de semana se registraron al menos siete incendios tanto en terrenos baldíos como en algunos comercios y edificios.

El viernes se registró un incendio en los Condominios Constitución en el cual se tuvo que evacuar a más de 100 personas de manera preventiva.

Por otra aprte en Juárez se registró otro incendio en una zona de comercios, en donde al menos cinco negocios salieron afectados y se consumieron diversos materiales chatarra, una palapa, vehículos, auto partes y madera.

Así mismo, se registró un incendio forestal en el municipio de Dr. Arroyo, el cual consumió una superficie de 15 hectáreas de lechuguilla y matorral bajo.


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