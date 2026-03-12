Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Sorprenden a familia de osos en colonia Bosquencinos

La operación se realizó priorizando el bienestar de las especies y se concretó sin que hubiera complicaciones o incidentes

Elementos de Protección Civil atendieron el reporte de cuatro osos que fueron avistados en la colonia Privada Residencial Bosquencinos, del municipio de Monterrey.

Una unidad del cuerpo de rescatistas acudió hasta la calle Paseo del Arroyo Zarco, donde se constató la presencia de los animales, quienes fueron vigilados hasta que regresaron a su hábitat natural.

La operación se realizó priorizando el bienestar de las especies y se concretó sin que hubiera complicaciones o incidentes.

¿Qué hago si veo un oso en mi casa?

  1. Mantén la calma: No grites ni hagas movimientos bruscos. El pánico puede asustar al animal y provocar una reacción defensiva.
  2. NO te acerques: Nunca intentes acercarte para tomar una foto o video ("selfie"). Mantén siempre una distancia segura, pues aunque no bajan con intenciones de agredir, al ser silvestres sus reacciones pueden ser impredecibles.
  3. NO lo alimentes: Esto es vital. Si el oso asocia a los humanos con comida, se vuelve un peligro y probablemente tendrá que ser sacrificado o reubicado para prevenir incidentes. Además, es un delito federal.
  4. No corras: Correr puede activar el instinto de persecución del animal y aunque pienses que eres rápido, un oso negro mexicano puede correr hasta 56 km/h, por lo que es imposible que escapes de él
  5. Retírate lentamente: Camina hacia atrás despacio sin darle la espalda al oso hasta que estés en un lugar seguro (dentro de casa o un auto).
  6. Resguárdate: Si estás en casa, entra y cierra puertas y ventanas. Si estás en el auto, sube las ventanillas. Es importante también que no lo enciendas o toques el claxon para intentar ahuyentar al oso.

NO ataques a los animales

El oso negro es una especie protegida bajo la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Hacerle daño está penado con multas severas y cárcel.

Ten cuidado con tus mascotas

Lo ideal es que tus animales de compañía se mantengan siempre dentro de casa, así puedes prevenir riesgos para ellos y más personas; sin embargo, si tienes mascotas fuera de tu casa y observas un oso, resguárdalo de inmediato para prevenir un conflicto entre ambos, que podría terminar en tragedia.

¿Dónde puedo reportar el avistamiento de un oso?

Si comienzas a ponerte nervioso o estás en una situación que podría volverse peligrosa, llama inmediatamente al número de emergencia 911 para que te enlacen con Protección Civil, ellos actuarán de la mejor forma para todos.

Si estás seguro, pero prefieres tomar precauciones, puedes comunicarte con personal de Parques y Vida Silvestre al número 81-2033-1218 u 81 2033-1217.


