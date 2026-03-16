Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_cumple_su_promesa_samuel_garcia_f68c03f598
Nuevo León

Sheinbaum cumple promesa de 1,500 mdp para NL: Samuel García

Durante un evento realizado la mañana de este lunes, el mandatario estatal detalló que el acuerdo se concretó el pasado viernes con la firma del convenio

  • 16
  • Marzo
    2026

A casi cuatro meses de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometiera enviar recursos federales a Nuevo León, el gobernador Samuel García informó que el convenio correspondiente ya fue firmado y que el estado recibirá mil 500 millones de pesos durante la próxima semana.

Durante un evento realizado la mañana de este lunes en el Estadio del Monterrey, García Sepúlveda detalló que el acuerdo se concretó formalmente el viernes pasado con la firma del convenio.

“Entonces esta ayuda que nos llega, bueno, ya está convenio, llega la semana que entra, pues nos va a terminar de completar y terminar toda la obra que prometimos para el 1 de junio”, dijo el gobernador.

García también agradeció públicamente a la presidenta por el envío de los recursos federales.

“Quiero agradecer a la presidenta porque ya el viernes nos llegó el apoyo que nos prometió, los mil 500 millones de pesos. Es música para mis oídos porque Metro, camiones, obra pública, Mundial, un millón de árboles, carreteras, pues el dinero tienes que medirlo”, expresó.

El gobernador indicó que estos recursos permitirán reforzar los proyectos que su administración busca concluir en los próximos meses, particularmente en materia de transporte, infraestructura urbana y preparativos rumbo al Mundial 2026.

 

- Información en proceso -


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mapache_archivo_613dc53730
Rescatan mapache en colonia Tierra y Libertad en Monterrey
Whats_App_Image_2026_03_14_at_10_27_28_2f770ac71a
Aliados perfilan acuerdo para el `Plan B´ electoral de Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_0bccae2712
Ponen en marcha colecta estatal 2026 de Cruz Roja en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

municipales_atienden_vecinos_el_tanquecito_d99b33d73e
Se reúnen autoridades municipales con vecinos de El Tanquecito
rina_vecinal_condominios_preocupacion_social_c259f2caab
Riña entre vecinos de La Herradura genera preocupación social
INFO_7_UNA_FOTO_5_8a8023ca65
Contraflujo en Av Universidad genera tráfico rumbo al norte
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
arden_decenas_camiones_de_ruta_tras_fuertes_vientos_juarez_0b4da43b01
Arden decenas de camiones de ruta tras fuertes vientos en Juárez
publicidad
×