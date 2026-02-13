Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
hospital_amgeles_menor_muerte_98eedd88e7
Nuevo León

Muerte de menor en Hospital Ángeles sigue bajo investigación

Los padres del menor Aquiles, interpusieran una denuncia tras su fallecimiento luego de un procedimiento médico en el Hospital Ángeles Valle Oriente

  • 13
  • Febrero
    2026

A poco más de tres semanas de que los padres del menor Aquiles, de apenas dos años de edad, interpusieran una denuncia tras su fallecimiento luego de un procedimiento médico en el Hospital Ángeles Valle Oriente, las investigaciones continúan en curso. 

Así lo confirmó el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, quien informó que se están realizando los últimos exámenes periciales antes de emitir una conclusión oficial. 

“Se están realizando los últimos exámenes y prontamente se dará el resultado”, declaró el fiscal. Hasta el momento, no han sido revelados los resultados de la autopsia de ley. 

El 21 de enero, los padres del menor, Carlos Jesús Mendoza Contreras y su esposa, originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, presentaron una denuncia por presunto homicidio culposo en contra del cirujano pediatra y la anestesióloga cardiovascular que participaron en el procedimiento, a quienes señalan como responsables del fallecimiento, junto con el hospital. 

De acuerdo con su versión, existió una cadena de omisiones, presunta mala praxis y falta de ética médica que habría derivado en la muerte del menor. Tras la denuncia, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. 

Las autoridades indicaron que no se descarta la posibilidad de una negligencia médica, sin embargo señalaron que será el resultado de los dictámenes periciales el que determine si existen responsabilidades penales. 

“Hay elementos para continuar investigando y no descartar esto”, puntualizó el fiscal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

images_b0bc17df9a
Asesinan a excoordinador operativo de la CES en Jiutepec
IMG_5060_f1d8ab4d34
Piden no politizar muerte de joven en Torreón
padre_denuncia_hospital_angeles_3932605cbb
Ofrecieron arbitraje médico a papás de niño fallecido en hospital
publicidad

Últimas Noticias

zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Whats_App_Image_2026_02_14_at_5_57_33_PM_1_40c6fc5973
Policía de Monterrey localiza a niña extraviada en Dolegio Civil
Whats_App_Image_2026_02_14_at_5_38_57_PM_1_e97e3707ce
Fuerza Civil apoya en traslado de emergencia a joven en Guadalupe
publicidad

Más Vistas

zuazua_nl_5c34013be4
Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua
escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
EH_FOTO_VERTICAL_2_2998e355be
Fallece tras complicaciones de salud el rapero mexicano 'Milkman'
publicidad
×