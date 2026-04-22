Desfile de Pascua 2026 reunirá a familias en San Pedro

El municipio de San Pedro Garza García anunció un fin de semana lleno de actividades familiares con la realización del Desfile de Pascua 2026, un evento que llevará a las calles del municipio un ambiente festivo inspirado en cuentos clásicos, con espectáculos, personajes y dinámicas para todas las edades.

Las actividades se desarrollarán el sábado 25 y domingo 26 de abril en avenidas principales como Clouthier, Vasconcelos y Calzada del Valle, donde se espera la participación de familias sampetrinas en un entorno de convivencia y recreación.

Desfiles y actividades para toda la familia

El programa contempla recorridos de carros alegóricos y contingentes caracterizados como personajes infantiles, que ofrecerán una experiencia visual pensada especialmente para niñas y niños, sin dejar de lado al público adulto.

El sábado 25 de abril, las actividades iniciarán desde las 4:00 de la tarde en la Plaza Juárez, en el Casco municipal, con show infantil, pintacaritas y dinámicas recreativas. Más tarde, se llevarán a cabo dos desfiles: el primero a las 5:00 pm sobre avenida Clouthier, desde la calle Oro hasta Corregidora, y el segundo a las 6:30 pm en avenida Vasconcelos, desde Jerónimo Treviño hasta Corregidora.

Celebración y desfile dominical

Para el domingo 26 de abril, las actividades comenzarán desde las 10:00 de la mañana con la celebración del 15 aniversario de San Pedro de Pinta, donde se ofrecerán juegos y actividades como pintura de yeso, rompecabezas y la tradicional partida de pastel.

Posteriormente, a las 5:00 de la tarde, la Rotonda de los Duendes será sede de un nuevo bloque de actividades con espectáculos infantiles, pintacaritas y entrega de paletas de hielo, como antesala al desfile principal.

El cierre del fin de semana será con el desfile de Pascua a las 6:00 pm en Calzada del Valle, recorriendo desde Río Suchiate hasta Calzada Mauricio Fernández, para reincorporarse nuevamente a la vialidad.

Impulso a la convivencia familiar

Autoridades municipales destacaron que este tipo de eventos buscan fortalecer la convivencia familiar y ofrecer espacios de recreación accesibles para la comunidad, mediante actividades culturales y de esparcimiento que forman parte de la estrategia de integración social.

Con este programa, el municipio invita a la ciudadanía a participar en un fin de semana que combina tradición, entretenimiento y comunidad bajo el concepto de “Un Solo San Pedro”.

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