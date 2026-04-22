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Nuevo León

Desfile de Pascua 2026 reunirá a familias en San Pedro

El programa contempla recorridos de carros alegóricos y contingentes caracterizados como personajes infantiles, que ofrecerán una experiencia visual

  • 22
  • Abril
    2026

El municipio de San Pedro Garza García anunció un fin de semana lleno de actividades familiares con la realización del Desfile de Pascua 2026, un evento que llevará a las calles del municipio un ambiente festivo inspirado en cuentos clásicos, con espectáculos, personajes y dinámicas para todas las edades.

Las actividades se desarrollarán el sábado 25 y domingo 26 de abril en avenidas principales como Clouthier, Vasconcelos y Calzada del Valle, donde se espera la participación de familias sampetrinas en un entorno de convivencia y recreación.

Desfiles y actividades para toda la familia

El programa contempla recorridos de carros alegóricos y contingentes caracterizados como personajes infantiles, que ofrecerán una experiencia visual pensada especialmente para niñas y niños, sin dejar de lado al público adulto.

El sábado 25 de abril, las actividades iniciarán desde las 4:00 de la tarde en la Plaza Juárez, en el Casco municipal, con show infantil, pintacaritas y dinámicas recreativas. Más tarde, se llevarán a cabo dos desfiles: el primero a las 5:00 pm sobre avenida Clouthier, desde la calle Oro hasta Corregidora, y el segundo a las 6:30 pm en avenida Vasconcelos, desde Jerónimo Treviño hasta Corregidora.

Celebración y desfile dominical

Para el domingo 26 de abril, las actividades comenzarán desde las 10:00 de la mañana con la celebración del 15 aniversario de San Pedro de Pinta, donde se ofrecerán juegos y actividades como pintura de yeso, rompecabezas y la tradicional partida de pastel.

Posteriormente, a las 5:00 de la tarde, la Rotonda de los Duendes será sede de un nuevo bloque de actividades con espectáculos infantiles, pintacaritas y entrega de paletas de hielo, como antesala al desfile principal.

El cierre del fin de semana será con el desfile de Pascua a las 6:00 pm en Calzada del Valle, recorriendo desde Río Suchiate hasta Calzada Mauricio Fernández, para reincorporarse nuevamente a la vialidad.

Impulso a la convivencia familiar

Autoridades municipales destacaron que este tipo de eventos buscan fortalecer la convivencia familiar y ofrecer espacios de recreación accesibles para la comunidad, mediante actividades culturales y de esparcimiento que forman parte de la estrategia de integración social.

Con este programa, el municipio invita a la ciudadanía a participar en un fin de semana que combina tradición, entretenimiento y comunidad bajo el concepto de “Un Solo San Pedro”.


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