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Nuevo León

Reúne Nuevo León 50,000 personas en festejos mundialistas

Con 50,000 personas contabilizadas en sus eventos oficiales, Nuevo León mostró una de las mayores participaciones del país en el arranque del Mundial 2026

  • 12
  • Junio
    2026

Nuevo León se colocó entre las entidades con mayor participación en las actividades organizadas por el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al reunir a cerca de 50,000 aficionados en eventos relacionados con el torneo.

Así lo informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde destacó la respuesta de los mexicanos en las distintas sedes y espacios de celebración.

“Dentro de los FIFA Fest, sin todavía incorporar los que vivimos en la calle, en las diferentes plazas, en la Ciudad de México 100 mil en el Zócalo, 200 mil en los eventos futboleros de las diferentes alcaldías, en Nuevo León 50 mil”, informó.

Precisó que el dato no contempla a las personas que siguieron el partido inaugural en calles, restaurantes, bares y otros puntos de reunión, por lo que la cifra real podría ser mayor.

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Monterrey vive el ambiente mundialista

Zamora destacó que el entusiasmo mostrado en Nuevo León refleja el impacto social y turístico que ya genera la Copa del Mundo en una de las tres sedes mexicanas del torneo.

Aseguró que el ambiente registrado durante la inauguración proyecta una imagen positiva del país ante millones de personas en el extranjero y fortalece la actividad turística.

“Yo los invito a que sigamos viviendo este Mundial, este orgullo de ser mexicanos. Ayer creo que todo se nos enchinaba la piel porque eso es México y eso expresa ante el mundo”, expresó.

Por otra parte, México espera recibir al menos 10 millones de visitantes internacionales durante el Mundial 2026, mientras Monterrey se prepara para albergar partidos y recibir a miles de aficionados nacionales y extranjeros en las próximas semanas.

 

 

 


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