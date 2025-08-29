Cerrar X
Nuevo León

Revelan video de mortal accidente en Ciénega de Flores

Capta video el momento del accidente vial en el que se vieron involucrados un vehículo de aplicación y un transporte de personal que dejó 5 personas sin vida

  29
  Agosto
    2025

Un video de una cámara de vigilancia reveló el momento del fatal accidente en donde cinco personas murieron, en Ciénega de Flores.

En las imágenes se aprecia el percance vial, registrado a las 16:51 horas del jueves, en donde el vehículo, un taxi de aplicación, cruza la avenida al momento en que va circulando el camión de transporte de personal involucrado en los hechos, en la colonia Los Héroes Monterrey.

Al momento continúan las investigaciones de las autoridades para deslindar responsabilidades.

En entrevista con El Horizonte, Leticia Moya, abuela de dos de las menores fallecidas, comentó que sus familiares se dirigían a comprar un pastel para celebrar a un familiar.

Mencionó que buscan el apoyo de la comunidad para poder velar los cuerpos de sus familiares.

Si desea apoyar a la familia, puede comunicarse al teléfono 8184618792.

En el lugar se confirmó la muerte de cinco personas, tres menores de edad, el conductor del auto y una mujer, mientras que dos personas, una adulta y una bebé, resultaron lesionadas, siendo trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Alexa Moreno, de 5 años; Isabela Moreno, de 8; Alison Carrión, de 10, y Leyda Francisca Salas, de 23.

Mientras que las lesionadas fueron identificadas como Dayana Rebeca Mora, de 27 años, y Emily Moreno, de tan solo 6 meses.


