Detienen a hombre por presunto robo en quesería de Matamoros

Un hombre fue detenido durante la madrugada tras ser sorprendido presuntamente robando en una sucursal de Quesos San Miguel, ubicada en la colonia Unión, en Matamoros.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:11 horas, cuando elementos de seguridad acudieron al sitio tras recibir un llamado del sistema C5 por un caso de allanamiento en el inmueble.

Sorprendido en flagrancia

Al arribar, los agentes se entrevistaron con el jefe de seguridad del establecimiento, quien confirmó que se registraba un robo en proceso dentro del negocio.

Durante la inspección, los oficiales localizaron un orificio en la parte trasera del edificio, por donde observaron salir a un hombre, quien fue asegurado de inmediato.

Tras realizarle una revisión, al sujeto le fueron encontrados mil 500 pesos en efectivo, los cuales presuntamente habían sido sustraídos del establecimiento.

El detenido fue identificado como José Martín Islas Mancilla, de 46 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Autoridades señalaron que la detención fue resultado de la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, subrayando la importancia de la respuesta oportuna ante este tipo de incidentes.





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