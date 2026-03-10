Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_0584_98211f85b8
Coahuila

Salud registra la operación de 200 anexos en Coahuila

La supervisión de estos espacios se realiza de manera coordinada con diversas instituciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado y Derechos Humanos

  • 10
  • Marzo
    2026

 En Coahuila operan alrededor de 200 centros de rehabilitación para adicciones conocidos como anexos, los cuales se encuentran en proceso de revisión y seguimiento por parte de las autoridades de salud para verificar que cumplan con las normas sanitarias.

El secretario de Salud del estado, Eliud Aguirre Vázquez, informó que actualmente la dependencia mantiene reuniones con responsables y asociaciones de estos centros con el objetivo de que puedan regularizar su operación y cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria.

Explicó que, en lo que corresponde a la Secretaría de Salud, las inspecciones se enfocan en verificar que los anexos cuenten con personal médico, medicamentos y condiciones adecuadas de atención para las personas que reciben tratamiento por consumo de sustancias.

El funcionario señaló que la supervisión de estos espacios se realiza de manera coordinada con diversas instituciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado, Derechos Humanos y otras dependencias, ya que cada instancia atiende distintos aspectos relacionados con la operación de estos centros.

Indicó que mientras algunas autoridades revisan temas legales o la presencia de menores de edad, la Secretaría de Salud se concentra en garantizar que los anexos cumplan con los lineamientos médicos y sanitarios establecidos para su funcionamiento.

Aguirre Vázquez añadió que el objetivo de estas acciones es ordenar y regular el funcionamiento de los centros de rehabilitación en la entidad, asegurando condiciones adecuadas para las personas que reciben tratamiento en estos espacios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_10_at_2_55_16_PM_0ccc292ea1
Llegará función internacional de box con Julio César Chávez Jr.
image00001_2_945c746d49
Supervisan obras en Distrito Infantil de Nuevo León
vacuna_sarampion_nuevo_leon_dfa3028951
Aplica NL más de 636 mil vacunas contra sarampión en tres semanas
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_Petro_c30cb0d393
Claudia Sheinbaum conversa por teléfono con Gustavo Petro
7dd97c258d9ac1e45512209ddbac3112b4ee9ba1w_bc44502bd6
Preparan 'Plan B' para aprobar la Reforma Electoral
EH_UNA_FOTO_0e1cee667b
Licencia de Sergio Mayer desata proceso interno en Morena
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×