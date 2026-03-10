Salud registra la operación de 200 anexos en Coahuila

En Coahuila operan alrededor de 200 centros de rehabilitación para adicciones conocidos como anexos, los cuales se encuentran en proceso de revisión y seguimiento por parte de las autoridades de salud para verificar que cumplan con las normas sanitarias.

El secretario de Salud del estado, Eliud Aguirre Vázquez, informó que actualmente la dependencia mantiene reuniones con responsables y asociaciones de estos centros con el objetivo de que puedan regularizar su operación y cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria.

Explicó que, en lo que corresponde a la Secretaría de Salud, las inspecciones se enfocan en verificar que los anexos cuenten con personal médico, medicamentos y condiciones adecuadas de atención para las personas que reciben tratamiento por consumo de sustancias.

El funcionario señaló que la supervisión de estos espacios se realiza de manera coordinada con diversas instituciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado, Derechos Humanos y otras dependencias, ya que cada instancia atiende distintos aspectos relacionados con la operación de estos centros.

Indicó que mientras algunas autoridades revisan temas legales o la presencia de menores de edad, la Secretaría de Salud se concentra en garantizar que los anexos cumplan con los lineamientos médicos y sanitarios establecidos para su funcionamiento.

Aguirre Vázquez añadió que el objetivo de estas acciones es ordenar y regular el funcionamiento de los centros de rehabilitación en la entidad, asegurando condiciones adecuadas para las personas que reciben tratamiento en estos espacios.

