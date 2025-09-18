Salva Protección Civil a gato atorado en motor de camioneta

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al reporte de un gato atorado en el motor de una camioneta en el municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron en la calle Atanco 220 en la colonia Jardines de la Pastora a las 12:30 horas de este jueves.

Los brigadistas, después de realizar maniobras de rescate, pudieron salvar con vida al felino de menos de un año de vida de color café oscuro, que se encontraba dentro del motor del vehículo en color guindo.

Posteriormente, los cuerpos de auxilio junto a una vecina de la colonia pusieron a salvo al felino dentro de una caja de galletas.

