Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_18_at_4_31_14_PM_73033d4b17
Nuevo León

Salva Protección Civil a gato atorado en motor de camioneta

Los hechos ocurrieron en la calle Atanco 220 en la colonia Jardines de la Pastora en el municipio de Guadalupe a las 12:30 horas de este jueves

  • 18
  • Septiembre
    2025

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al reporte de un gato atorado en el motor de una camioneta en el municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron en la calle Atanco 220 en la colonia Jardines de la Pastora a las 12:30 horas de este jueves.

Los brigadistas, después de realizar maniobras de rescate, pudieron salvar con vida al felino de menos de un año de vida de color café oscuro, que se encontraba dentro del motor del vehículo en color guindo.

Posteriormente, los cuerpos de auxilio junto a una vecina de la colonia pusieron a salvo al felino dentro de una caja de galletas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T100245_851_b589a4200a
Detienen a dos y aseguran camionetas por robo de autopartes
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T091459_870_efff8142f2
Luchan más de 900 bomberos contra incendios masivos en Portugal
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T085558_780_0ccf38c3eb
Enfatiza de la Peña logros de seguridad en Santiago
publicidad

Últimas Noticias

waldo_fernandez_presupuesto_tren_8261f19fac
Resalta Waldo Fernández inversión de $14,000 mdp para tren de NL
adele_super_bowl_ef31e61d71
Apuntan rumores a Adele para show de medio tiempo del Super Bowl
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_21b4672b25
Lorna Cepeda, 'la peliteñida' visitará Monterrey en noviembre
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
EH_UNA_FOTO_120d9d6813
Bloquean carretera en por desaparición de joven
publicidad
×