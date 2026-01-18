Miguel Flores reconoce a Fuerza Civil por su desempeño nacional

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna aseguró que la estrategia de seguridad de Nuevo León se ha consolidado como un modelo a seguir en todo el país, posicionando a Fuerza Civil como la corporación policial más avanzada y eficiente de México.

“Hoy Fuerza Civil es reconocida como la mejor policía de México y, gracias a la valentía y entrega diaria de sus elementos, Nuevo León se ha convertido en un referente nacional en seguridad”, señaló Flores.

Durante un balance sobre el estado de la seguridad en la entidad, el secretario contrastó la situación actual con el inicio de la administración, cuando la policía estatal operaba apenas al 50 % de su capacidad, enfrentando severas carencias en equipamiento y una marcada desconfianza ciudadana.

“Hoy el escenario es distinto. Con inversión, planeación y trabajo constante, Fuerza Civil se ha fortalecido y los resultados están a la vista”.

Avances sobre el nuevo cuartel

Uno de los pilares de esta consolidación es el nuevo Cuartel General de Fuerza Civil, el cual presenta actualmente un avance del 76 %. Según detalló el funcionario estatal, la obra civil ya ha concluido y se trabaja para que los primeros niveles operativos queden habilitados en marzo de este año.

Este centro de inteligencia concentrará áreas críticas para el estado, tales como Centro de Control y Comando (C5), monitoreo de transporte público, movilidad y medio ambiente, mesas de seguridad y atención ciudadana, espacios exclusivos para la Secretaría de las Mujeres y la División Ambiental. Además de base permanente para el helicóptero Black Hawk, garantizando respuestas aéreas inmediatas.

Seguridad obtiene mejoría tras inversión

Flores Serna destacó que la inversión en patrullas, unidades blindadas y nuevos destacamentos permitió que 2025 cerrara como el mejor año en materia de seguridad de los últimos 15 años, logrando una reducción histórica en los delitos de alto impacto.

“Aún falta mucho por hacer, pero seguimos reforzando como nunca a nuestra policía para mantener y mejorar estos buenos resultados”, enfatizó.

Rumbo al Mundial FIFA 2026, el secretario general indicó que este año será crucial para fortalecer la coordinación interinstitucional.

El objetivo es que Nuevo León garantice orden, seguridad y tranquilidad ante los miles de visitantes internacionales que recibirá la entidad.

“Estamos convencidos de que la seguridad no se resuelve con discursos. Se resuelve con inversión, coordinación y mano firme. En Nuevo León esa ruta ya está trazada y no se va a detener”, concluyó.

