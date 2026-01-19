Activa Profeco protocolo ante venta de boletos de BTS

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la banda surcoreana BTS llegará a México en 2026, una noticia que calificó como respuesta a una “petición histórica” de la juventud mexicana.

Durante su conferencia matutina, destacó el impacto cultural y económico del grupo, así como su enorme arraigo entre el público joven.

“Es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes y viene a México. Qué bueno que vienen, porque era una petición histórica de mexicanos”, afirmó desde Palacio Nacional.

Prevención ante la venta de boletos

Cabe señalar que además de la confirmación del concierto, el Gobierno federal activó un protocolo preventivo para evitar irregularidades en la venta de entradas.

Dicha estrategia es encabezada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ante experiencias previas de desorden en eventos de alta demanda.

Miles de quejas del fandom

El titular de Profeco, Iván Escalante, informó que entre jueves y viernes se recibieron 4 mil 446 denuncias del fandom Army México.

Las principales inconformidades están relacionadas con la falta de claridad en las condiciones de venta, el mapa de asientos y los criterios de distribución de boletos.

Exigen claridad a la empresa organizadora

La dependencia anunció que enviará un exhorto formal a la empresa encargada de la producción del evento para exigir información detallada sobre el proceso de venta, incluyendo el porcentaje de boletos destinados a experiencias VIP y los disponibles para el público general.

Profeco subrayó que su objetivo es garantizar transparencia, evitar abusos y proteger los derechos de los consumidores ante uno de los conciertos más esperados de los últimos años.

