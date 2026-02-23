Podcast
Nuevo León

Samuel García asegura que Nuevo León está 'blindado y en paz'

Ante la rápida acción de las autoridades, el gobernador aseguró que se desactivó la posibilidad de un bloqueo de Tamaulipas se extendiera a la entidad

El gobernador Samuel García destacó que, a diferencia de Jalisco y otras entidades, Nuevo León está en paz, con clases y actividades laborales, gracias al blindaje de Fuerza Civil, la mejor policía de México, y aseguró que la entidad mantendrá  la Operación Muralla hasta que la situación nacional se normalice.

Tras la detención y muerte este domingo del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio "El Mencho" Oseguera, en territorio jalisciense, la violencia se desató en al menos 20 estados, pero no en Nuevo León.

samuel-garcia.jpg

El mandatario estatal dijo que tras los hechos, el mismo domingo las autoridades estatales actuaron muy rápido.

De ese modo, aseguró, se desactivó en segundos la posibilidad de que un bloqueo en Reynosa, Tamaulipas, se extendiera a Nuevo León.

Felicita a las autoridades federales por operativos desplegados

Esta mañana, tras acudir al DIF Capullos a una ceremonia de abanderamiento escolar, García Sepúlveda le envió un mensaje de felicitación y apoyo a la SEDENA y demás fuerzas federales.

"Decirles que cuentan con Nuevo León. Y también decirle a Nuevo León que puede estar tranquilo, estamos totalmente seguros, no hay incidentes, hay mucha paz y mucha tranquilidad”, expresó.

"Y vean las buenas noticias: cuando tienes la mejor policía de México, la nueva Fuerza Civil, que es primer lugar en todo, tienes al Estado blindado, y gracias a eso hoy tenemos clases, escuela, trabajo, mientras en muchos estados de la República los niños no pudieron ir a clases”, resaltó.

"Va a estar la Operación Muralla trabajando y los helicópteros hasta que se normalice el tema nacional”, explicó.

Le dio un mensaje de agradecimiento a las fuerzas federales y estatales.

"Desde aquí un abrazo a todos los elementos de la nueva Fuerza Civil, del Ejército y de la Guardia Nacional… siempre hay que agradecerles que nos cuidan y que dan la vida por nosotros”, sostuvo.

samuel-garcia.jpg

Invitó a utilizar la carretera La Gloria Colombia

El gobernador, quien el domingo regresaba de Texas, dijo que al enterarse del operativo federal en Jalisco y de los narcobloqueos en otras entidades, él estuvo en redes sociales en contacto con otros regios que retornaban de Laredo y McAllen y los invitó a utilizar la carretera La Gloria-Colombia, donde no se registró ningún detalle.

"Es una carretera muy segura, estamos hoy muy tranquilos, tan es así que hubo escuela y trabajo. En Nuevo Nuevo León no hay nada de qué preocuparse”, reiteró.

"Estamos blindados, todos los helicópteros están cuidando las carreteras. Y Fuerza Civil y su División Caminos en retenes y patrullas”, detalló.

Y reafirmó que Nuevo León está blindado para el Mundial 2026.

"Para llegar muy fuertes y muy contundentes rumbo al Mundial”, declaró.

Y sólo espera que termine este febrero para que se confirme que este mes es el más tranquilo de los últimos 16 años en la entidad.

samuel-garcia.jpg

Dijo que no pudo hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum para expresarle su apoyo tras las acciones implementadas, pero sí con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a quien le dio todo su respaldo.


