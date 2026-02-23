Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
minuto_silencio_mencho_victimas_2e2fc81da2
Nuevo León

Hacen minuto de silencio por víctimas en operativo de 'El Mencho’

Honran en el Congreso con un minuto de silencio a los militares y civiles que perdieron la vida en los operativos para capturar al líder de una célula criminal

  • 23
  • Febrero
    2026

Para honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida en los operativos que se realizaron para capturar al líder de un grupo del crimen organizado, el Congreso del Estado hizo un minuto de silencio en el pleno. 

Fue en punto de las 11:50 horas que la presidenta del Poder Legislativo, Itzel Castillo, pidió hacer el minuto de silencio, por lo cual todos los diputados y diputadas se pusieron de pie para honrar la memoria de quienes perdieron la vida. 

“Con profundo respeto les solicito ponernos de pie y guardar un minuto de silencio para honrar la valentía, entrega y su amor por la patria a los militares que dieron su vida en cumplimiento de su deber, defendiendo a México, así como para recordar a todas las víctimas inocentes que lamentablemente perdieron la vida en estos hechos.   

“Expresamos nuestra solidaridad con sus familias y con todos los estados que hoy atraviesan momentos de dolor”, dijo la diputada Itzel Castillo. 

Fue el pasado domingo que, en un operativo por parte de las Fuerzas Mexicanas para capturar al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fue abatido, lo que causó una ola de violencia en diferentes estados del país. 

Aunque no se ha oficializado cuántos elementos de las Fuerzas Mexicanas y cuántos civiles fueron, sí se confirmó por parte del Gobierno Federal que hubo elementos que perdieron la vida en este operativo.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_24_at_15_36_39_8d668174c5
Obligatorio uso de cámaras de solapa en policías de Nuevo León
abandera_hector_garcia_escuelas_guadalupe_089a1a1f1d
Abandera Héctor García a 98 escoltas de escuelas en Guadalupe
Congreso_Local_5f3bd8cc66
Buscan PAN y PRI negociar Ley Electoral; Morena se niega
publicidad

Últimas Noticias

DGETI_30e38d1648
Refuerzan estrategia de seguridad en 30 CBTis de Tamaulipas
cabeza_de_vaca_ex_gobernador_f3cc105ed6
Tras fallo de SCJN, Cabeza de Vaca denuncia ofensiva política
6ebd5fb6_eb85_4199_9fd8_d3252921762a_16dbea0ceb
Bebé nace en ambulancia rumbo a hospital de Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_22_at_9_46_35_PM_6e1d90d496
Viven regios angustia en carretera a Reynosa por bloqueos
cuerpo_el_mencho_33623a98f2
Cuerpo de 'El Mencho' llega escoltado por Guardia Nacional a CDMX
publicidad
×