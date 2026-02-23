Mariana Rodríguez arranca con actividades en Escuela Capullos

Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, aseguró este lunes que comienza una "nueva historia para la Escuela Capullos".

Acompañada del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez mencionó que uno de los privilegios más importantes que podemos tener como mexicanos es el acceso a la educación.

“Estoy muy emocionada de que ya se llegó el día ahora sí de estrenar oficialmente la Escuela de Capullos que rehicimos con mucho amor y mucha dedicación para todas y todos ustedes, desde personal docente hasta niñas, niños y adolescentes que hoy empiezan una nueva historia en esta escuela. Y creo que uno de los privilegios más importantes que podemos tener como mexicanos es el acceso a la educación. Hoy se cumple un derecho para todas y todos ustedes”, expresó.

Frente a las niñas, los niños y adolescentes de DIF estatal, que los espacios destinados al aprendizaje fueron ampliados para formar un mejor futuro para todos.

“Hoy los salones están grandes y muy bonitos. Son para ustedes para que ustedes aprendan muchísimo aquí porque yo sé que entre nosotros están doctoras, ingenieras, arquitectas, abogadas, abogados que el día de mañana van a salir adelante gracias al paso que tuvieron aquí en Capullos y a la educación que se les brindó aquí en el centro”, agregó.

Gobernador destaca calidad de infraestructura de plantel

Durante su participación, Samuel García resaltó la calidad de la infraestructura del plantel y la excelencia educativa del personal docente que desempeñara sus labores en esta institución.

“Me da mucho gusto siempre que entro a Capullos el nivel, el estándar que le ponen a las cosas y que hoy esta institución pues es la más bonita de todo el Continente. Y también me da mucho gusto que esa calidad que vemos en infraestructura también la vamos a ver en excelencia de nuestros maestros”, manifestó.

Esta escuela cuenta con una superficie que se expandió de 280 a 690 metros cuadrados, con más de 10 salones acondicionados con proyectores digitales e internet.

También cuentan con un área de cómputo, una sala de lectura, una sala de maestros, un área de psicología escolar, tres sanitarios, una bodega, un site y cuarto de limpieza.

Asimismo, una área de juegos principal, integrando vegetación de la región para favorecer la identidad del lugar, y dos miradores. Además de un anfiteatro con un pequeño escenario para presentaciones y actividades.

