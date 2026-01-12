Podcast
Tamaulipas

Anuncia Américo Villarreal la creación de canal de TV abierta

El gobernador destacó el avance de Radio Tamaulipas en formato digital y la apuesta por nuevos medios para fortalecer la comunicación con la ciudadanía

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció la creación del primer canal de televisión abierta en su administración.

Esta declaración se realizó durante la toma de protesta a los alumnos de nuevo ingreso de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Ciudad Victoria, resaltando que participó en el primer programa de radio que se transmitió el pasado domingo en modalidad digital, llegando a todos los rincones de Tamaulipas, México y del mundo.

“Es una oportunidad de cada vez tener mejores medios de interlocución entre gobierno, sociedad y profesionistas y trabajadores del gobierno del Estado, del gabinete, para estar bajando estos mensajes de oportunidad y de crecimiento en nuestra entidad, porque vamos avanzando bien y que hemos logrado muchas cosas”, afirmó Villarreal Anaya.

Además, resaltó que “Radio Tamaulipas era de las primeras que contaban con relevo satelital; en esa época era importantísimo y era un gran avance el que pudiéramos tener comunicación a través de la señal de un satélite y la difusión de alcance que daba, un sistema de radio creado durante la administración estatal de mi padre Américo Villarreal Guerra”, señaló. 

En este contexto, también mencionó que se cuenta con un gran avance, ya que Radio Tamaulipas se convierte en la primera radiodifusora que está transmitiendo en sistema digital. “Podemos ver los programas a través de los medios de comunicación de las redes sociales, en donde la información cada vez la podamos hacer con mayor difusión”, explicó.


