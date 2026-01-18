Podcast
EH_FOTO_VERTICAL_5_ccf18d5e93
Nuevo León

Samuel García muestra interés por la presidencia de México

El mandatario estatal compartió los resultados de algunas encuestas, las cuales no especificó si fueron hechas por su equipo o algún tercero,

  • 18
  • Enero
    2026

Una vez más el gobernador Samuel García deja entre ver su interés por competir por la presidencia de México una vez más. 
A través de sus historias de Instagram, el mandatario estatal compartió los resultados de algunas encuestas, las cuales no especificó si fueron hechas por su equipo o algún tercero, en donde se observaron algunas preguntas relacionadas con Nuevo León y otros resultados.

Encuesta responde la candidatura de Samuel 

Sin embargo, en otra historia se observó una pregunta que decía “Estaría de acuerdo o no en que Samuel García Buscara la candidatura a la presidencia dentro de 5 años”.

“De esta no voy a hablar, solo la voy a mostrar”, dijo el gobernador mientras mostraba la encuesta que tenía dos resultados. 
Las encuestas eran de octubre de 2025 y diciembre del 2025, en el primero había una aceptación a esta pregunta del 53.3% y en el segundo periodo una aceptación de 66.8%.

WhatsApp Image 2026-01-18 at 2.17.37 PM (1).jpeg

Segunda ocasión mostrando interés por la presidencia

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Samuel García demuestra su interés por la candidatura a la presidencia, pues recordemos que en el 2024, a mitad de su sexenio como gobernador de Nuevo León, intentó dejar el puesto para competir por la presidencia.

Sin embargo, tras no aceptar que el Congreso nombrara un presidente interino, litgaciones y que la Suprema Corte le indicara que debía aceptar el gobernador interino que el Congreso designara, dejó la contienda de precampaña y continúo su sexenio.


Comentarios

Notas Relacionadas

nl_icv_alerta_33689db816
Alertan sobre páginas falsas que ofrecen descuentos en refrendo
choque_san_pedro_c681a600dc
Choque en San Pedro deja tres lesionadas, uno es una menor
Whats_App_Image_2026_01_19_at_7_09_11_PM_b18fc888ff
Apodaca aclara detención de maestro colombiano Leonardo Escobar
