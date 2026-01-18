Reportan que la UE prepara una respuesta para Trump

Después de que Washington realizara amenazas en torno a Groenlandia, la Unión Europea ya prepara una respuesta, según el medio The Financial Times.

Esta respuesta por parte de la UE serían aranceles comerciales por un costo de $108,000 millones de dólares, además de restricciones potenciales al acceso de empresas de Estados Unidos al mercado de Europa.

Las medidas todavía se están diseñando, y tendrán como finalidad poner presión sobre EUA antes de las reuniones de los países europeos con el presidente Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el cual empezará este lunes 19 de enero y finalizará el próximo viernes 23 de este mismo mes.

La lista de aranceles fue preparada el año pasado, pero suspendida hasta el 6 de febrero ante temores a una amplia guerra comercial.

Sin embargo, su reactivación fue un tema que se abordó durante la reunión de los 27 embajadores de la UE este domingo, a la par con el llamado "instrumento anticoerción", que limitaría el acceso al mercado interno europeo, esto de acuerdo a funcionarios al tanto de los preparativos que fueron citados por el medio británico.

Por su parte, el mandatario estadounidense anunció este sábado un arancel del 10% sobre todos los productos de ciertos países europeos, los cuales días antes enviaron militares a Groenlandia.

Este arancel se aplicará a partir del 1 de febrero e incrementará al 25% el 1 de junio.

"Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", añadió.

En este contexto, el inquilino de la Casa Blanca reiteró que su país necesita Groenlandia para la Cúpula de Oro, un ambicioso proyecto de defensa antiaérea que involucra desde misiles en órbita hasta sistemas terrestres contra drones.

Postura británica

El Reino Unido respaldó la soberanía sobre Groenlandia como una posición “no negociable”, aunque llamó a evitar una escalada verbal y a resolver la disputa mediante cooperación con Washington. Sin embargo, las amenazas de Trump ponen en duda los acuerdos comerciales firmados con Londres en mayo y con la UE en julio, ya criticados por su desequilibrio a favor de Estados Unidos.

Se espera que el primer ministro británico, Keir Starmer, hable con el presidente estadounidense Donald Trump este lunes por la mañana, hora local, para discutir sobre los aranceles impuestos y las ambiciones de poseer Groenlandia.

Starmer, quien ya tuvo una llamada telefónica con Donald Trump donde le aseguró que imponer aranceles es "incorrecto", probablemente reiterará el compromiso del Reino Unido con la soberanía de Groenlandia.

Movimiento alemán

En Alemania, la industria reaccionó con dureza. Representantes empresariales advirtieron que ceder ante las presiones estadounidenses solo alentaría nuevas exigencias y denunciaron el uso de sanciones económicas para imponer objetivos políticos. Berlín es especialmente vulnerable debido a su economía exportadora, aún frágil tras dos años de desaceleración.

En medio de la tensión, tropas alemanas abandonaron Groenlandia de forma repentina y sin explicaciones oficiales, según la prensa local. El retiro se produjo apenas horas después de que se informara que la misión podría prolongarse para explorar una mayor cooperación con Dinamarca, lo que aumentó las especulaciones sobre presiones diplomáticas vinculadas al conflicto.

