Capturan en García a menor sospechoso de homicidio

Un menor de 15 años de edad fue detenido en el municipio de García por ser sospechoso del homicidio de una persona.

Según la información que brindó Fuerza Civil, el menor era considerado como generador de violencia, por lo cual se montó un dispositivo en el Fraccionamiento Vista Bella, con la finalidad de detener al joven que se encontraba en esa zona.

Fue en el cruce de las calles Vistas del Ciprés y Vistas del Ébano que observaron a un joven que coincidía con las características, por lo cual lo interceptaron y comenzaron una revisión protocolaria.

En la mochila que llevaba el joven encontraron un arma larga de juguete con cargador de tambor, 68 bolsas con hierba verde y 42 bolsas con droga con características del cristal.

Ante esto, el joven fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para su investigación.

