Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_18_at_5_32_58_PM_819d1817e0
Nuevo León

Capturan en García a menor sospechoso de homicidio

De acuerdo con Fuerza Civil, el joven era considerado como generador de violencia y fue detenido en un dispositivo en el Fraccionamiento Vista Bella

  • 18
  • Enero
    2026

Un menor de 15 años de edad fue detenido en el municipio de García por ser sospechoso del homicidio de una persona. 

Según la información que brindó Fuerza Civil, el menor era considerado como generador de violencia, por lo cual se montó un dispositivo en el Fraccionamiento Vista Bella, con la finalidad de detener al joven que se encontraba en esa zona. 

WhatsApp Image 2026-01-18 at 5.32.58 PM.jpeg

Fue en el cruce de las calles Vistas del Ciprés y Vistas del Ébano que observaron a un joven que coincidía con las características, por lo cual lo interceptaron y comenzaron una revisión protocolaria. 

En la mochila que llevaba el joven encontraron un arma larga de juguete con cargador de tambor, 68 bolsas con hierba verde y 42 bolsas con droga con características del cristal.

WhatsApp Image 2026-01-18 at 5.32.58 PM (1).jpeg

Ante esto, el joven fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para su investigación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

7a433a7e_1650_460f_8e44_9a8979322fff_d3f765555b
Presenta MC agenda mínima para nuevo periodo legislativo
Ernestina_Godoy_acude_a_Congreso_Feminista_del_Senado_en_Yucatan_80edc58102
Ernestina Godoy acude a Congreso Feminista del Senado en Yucatán
sheinbaum_guatemala_apoyo_90ad962262
Presidencia ofrece apoyo a Guatemala tras ola de violencia
publicidad

Últimas Noticias

nl_icv_alerta_33689db816
Alertan sobre páginas falsas que ofrecen descuentos en refrendo
choque_san_pedro_c681a600dc
Choque en San Pedro deja tres lesionadas, uno es una menor
Whats_App_Image_2026_01_19_at_7_09_11_PM_b18fc888ff
Apodaca aclara detención de maestro colombiano Leonardo Escobar
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×