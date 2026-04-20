Irá Samuel a Nueva York para promover a NL entre banqueros

El gobernador Samuel García anunció que este martes viajará a Estados Unidos para promover a Nuevo León entre los inversionistas.

El mandatario estatal estará en Nueva York para asistir al Summit Anual de Michael Bloomberg, un político que fue alcalde de esa ciudad estadounidense.

“Es una invitación que nos hicieron y con mucho gusto vamos a ir”, expresó.

“Somos el mejor estado de México, no hay duda, y somos grandes por nuestras empresas y por su gente”, afirmó.

Aseguró que hoy Nuevo León es "el tema" por su enorme potencial y por ser líder en todos los sentidos, principalmente por el récord en captación de inversión extranjera.

Hoy sí es Nuevo León el tema. Como muestra, está una invitación que nos hicieron al Summit Anual de Michael Bloomberg en Nueva York; invitaron únicamente a Nuevo León porque es con quien los bancos tienen interés de hablar para seguir invirtiendo en industrias, en empresas, en data centers”, expuso.

"Y con mucho gusto vamos a ir a platicar con Michel y con todos los bancos para que sigan invirtiendo en Nuevo León”, sostuvo.

García Sepúlveda hizo el anuncio en la Octava Alineación de "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", ante empresarios en el Estadio Borregos, del Tec de Monterrey.

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