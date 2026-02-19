Propone Jesús Elizondo careo público por caso Next Energy

Ante el cruce de acusaciones, el diputado local Jesús Elizondo hizo un llamado formal para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones relacionadas con el presunto fraude del caso "Next Energy".

El legislador señaló que la disputa entre el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el senador Luis Donaldo Colosio, ha escalado a un "escándalo público" que obstruye la verdadera rendición de cuentas.

Elizondo propuso que, en lugar de acusaciones mediáticas, ambos actores políticos se presenten en el Congreso del Estado para un encuentro transparente.

“Tenemos a alcalde y exalcalde peleándose por el tema: Luis Donaldo Colosio y Adrián de la Garza. Se acusan uno al otro haciendo un escándalo público como si fuera de ver quién tuvo más la culpa. Además, muchos acusan que en Nuevo León la justicia está a modo de uno de ellos en este y otros casos”, sentenció el legislador.

En su calidad de Presidente de la Comisión de Economía, Emprendimiento y Turismo, Elizondo aseguró que las Asociaciones Público-Privadas (APPs) cuentan con mecanismos de blindaje para evitar desfalcos al erario.

Subrayó que, independientemente del conflicto político, la seguridad jurídica debe prevalecer responsabilidad empresarial, la compañía involucrada deberá pagar si se comprueban irregularidades.

Además de la colaboración IP-Gobierno, el sector privado debe seguir participando en proyectos estatales, siempre bajo esquemas de innovación y transparencia.

Y la certeza jurídica es vital para evitar que la justicia local sea percibida como una herramienta de persecución política.

El diputado concluyó que la confrontación personal no abona al fortalecimiento de las instituciones.

Al solicitar la intervención de la FGR, busca garantizar que el proceso sea objetivo y ajeno a las presiones de los grupos de poder locales en Nuevo León.

¿Cómo sería el careo?

Las condiciones propuestas por el diputado son claras:

Sede: Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.

Formato: Reunión abierta con presencia de medios de comunicación.

Transparencia: Transmisión en vivo para toda la ciudadanía.

Requisito: Presentación obligatoria de datos, pruebas y documentos técnicos.

