Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
jesus_elizondo_next_energy_5ba6807edb
Nuevo León

Propone Jesús Elizondo careo público por caso Next Energy

Subrayó que, independientemente del conflicto político, la seguridad jurídica debe prevalecer responsabilidad empresarial

  • 19
  • Febrero
    2026

Ante el cruce de acusaciones, el diputado local Jesús Elizondo hizo un llamado formal para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones relacionadas con el presunto fraude del caso "Next Energy".

El legislador señaló que la disputa entre el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el senador Luis Donaldo Colosio, ha escalado a un "escándalo público" que obstruye la verdadera rendición de cuentas.

Elizondo propuso que, en lugar de acusaciones mediáticas, ambos actores políticos se presenten en el Congreso del Estado para un encuentro transparente

“Tenemos a alcalde y exalcalde peleándose por el tema: Luis Donaldo Colosio y Adrián de la Garza. Se acusan uno al otro haciendo un escándalo público como si fuera de ver quién tuvo más la culpa. Además, muchos acusan que en Nuevo León la justicia está a modo de uno de ellos en este y otros casos”, sentenció el legislador.

En su calidad de Presidente de la Comisión de Economía, Emprendimiento y Turismo, Elizondo aseguró que las Asociaciones Público-Privadas (APPs) cuentan con mecanismos de blindaje para evitar desfalcos al erario.

jesus-elizondo-next-energy.jpg

Subrayó que, independientemente del conflicto político, la seguridad jurídica debe prevalecer responsabilidad empresarial, la compañía involucrada deberá pagar si se comprueban irregularidades.

Además de la colaboración IP-Gobierno, el sector privado debe seguir participando en proyectos estatales, siempre bajo esquemas de innovación y transparencia.

Y la certeza jurídica es vital para evitar que la justicia local sea percibida como una herramienta de persecución política.

El diputado concluyó que la confrontación personal no abona al fortalecimiento de las instituciones.

Al solicitar la intervención de la FGR, busca garantizar que el proceso sea objetivo y ajeno a las presiones de los grupos de poder locales en Nuevo León.

¿Cómo sería el careo?

Las condiciones propuestas por el diputado son claras:

Sede: Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.
Formato: Reunión abierta con presencia de medios de comunicación.
Transparencia: Transmisión en vivo para toda la ciudadanía.
Requisito: Presentación obligatoria de datos, pruebas y documentos técnicos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ernestina_godoy_visita_coahuila_pasta_de_conchos_6df2a95f9d
Ernestina Godoy reafirma investigaciones por Pasta de Conchos
harfuch_jalisco_uif_05ab881c95
UIF y FGR investigan red de fraude por nexos criminales: Harfuch
nl_congreso_ff9752f16e
Proponen debate en Congreso por contrato Next Energy
publicidad

Últimas Noticias

Screenshot_2026_02_20_16_30_09_486_com_miui_mediaviewer_edit_8f50dd9d0d
Fiesta Mexicana 2026 en Matamoros tendrá de huésped a Ninel Conde
mundial_monterrey_palacio_f819165258
Monterrey prepara festejo para el partido 1,000 de los Mundiales
Whats_App_Image_2026_02_20_at_4_30_30_PM_19e701a559
Protección Civil derriba gigantesco árbol en Plan de Ayala
publicidad

Más Vistas

congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
andrew_mountbatten_windsor_ea5d694ee6
Detienen al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III
publicidad
×