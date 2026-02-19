Ejército asegura quitarle terreno al crimen organizado

Durante la conmemoración del 113 Aniversario del Día del Ejército Mexicano, el General Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar con sede en Ciudad Victoria, destacó la importancia de la familia como el primer escudo y cimiento de una sociedad fuerte y segura.

“Cuando educamos con estos principios, le quitamos terreno al crimen y sembramos paz verdadera. Esta fecha honra la lealtad histórica de nuestras fuerzas armadas al servicio del pueblo de México”, señaló.

El General enfatizó que este aniversario no solo representa una vocación del pasado, sino que es una reafirmación del presente y un compromiso hacia el futuro. “El ejército mexicano nació para defender la legalidad".

En este sentido, dijo que el personal de generales, jefes, oficiales y tropa han evolucionado conforme a las exigencias de la sociedad, integrando una institución profesional, disciplinada y cercana al pueblo.

“El soldado que porta el uniforme, equipo y armamento puede recibir adiestramiento y asumir responsabilidades administrativas y operativas”, puntualizó.

Con una verdadera vocación de servicio, se fortalecen los cuarteles en la preparación diaria para el desempeño de sus misiones, que incluyen defender la integridad, independencia y soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; y realizar acciones cívicas y obras sociales que contribuyan al progreso del país.

Prestan mantenimiento del orden y apoyo en zonas afectadas

En situaciones de desastres, el Ejército también presta ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio a las personas y sus bienes, así como la reconstrucción de las zonas afectadas.

Frases pronunciadas por el General Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar:

“La familia se alza como el baluarte más fuerte en la lucha contra las drogas y la delincuencia organizada”. “Es en el hogar donde se forjan los valores irrompibles: el respeto que frena la violencia y la honestidad que rechaza la corrupción”. “La disciplina que construye carácter y el profundo amor a la patria que nos une como nación”.

El evento, realizado en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería de Ciudad Victoria, contó con la participación de representantes de los tres órdenes de gobierno, militares y sus familias, en un homenaje a las Fuerzas Armadas, guardianes de la soberanía.

Comentarios