Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ejercito_quita_terreno_crimen_orgaizado_tamaulipas_9b37b91382
Tamaulipas

Ejército asegura quitarle terreno al crimen organizado

Afirmaron que los militares prestan ayuda para el mantenimiento del orden, además de auxiliar a las personas y sus bienes

  • 19
  • Febrero
    2026

Durante la conmemoración del 113 Aniversario del Día del Ejército Mexicano, el General Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar con sede en Ciudad Victoria, destacó la importancia de la familia como el primer escudo y cimiento de una sociedad fuerte y segura.

“Cuando educamos con estos principios, le quitamos terreno al crimen y sembramos paz verdadera. Esta fecha honra la lealtad histórica de nuestras fuerzas armadas al servicio del pueblo de México”, señaló.

El General enfatizó que este aniversario no solo representa una vocación del pasado, sino que es una reafirmación del presente y un compromiso hacia el futuro. “El ejército mexicano nació para defender la legalidad". 

ejercito-quita-terreno-crimen-orgaizado-tamaulipas.jpg

En este sentido, dijo que el personal de generales, jefes, oficiales y tropa han evolucionado conforme a las exigencias de la sociedad, integrando una institución profesional, disciplinada y cercana al pueblo. 

“El soldado que porta el uniforme, equipo y armamento puede recibir adiestramiento y asumir responsabilidades administrativas y operativas”, puntualizó.

Con una verdadera vocación de servicio, se fortalecen los cuarteles en la preparación diaria para el desempeño de sus misiones, que incluyen defender la integridad, independencia y soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; y realizar acciones cívicas y obras sociales que contribuyan al progreso del país.

ejercito-quita-terreno-crimen-orgaizado-tamaulipas.jpg

Prestan mantenimiento del orden y apoyo en zonas afectadas

En situaciones de desastres, el Ejército también presta ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio a las personas y sus bienes, así como la reconstrucción de las zonas afectadas.

Frases pronunciadas por el General Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar:

“La familia se alza como el baluarte más fuerte en la lucha contra las drogas y la delincuencia organizada”.

“Es en el hogar donde se forjan los valores irrompibles: el respeto que frena la violencia y la honestidad que rechaza la corrupción”.

“La disciplina que construye carácter y el profundo amor a la patria que nos une como nación”.

El evento, realizado en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería de Ciudad Victoria, contó con la participación de representantes de los tres órdenes de gobierno, militares y sus familias, en un homenaje a las Fuerzas Armadas, guardianes de la soberanía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

camillero_tamaulipas_435c5482c5
Liberan a camillero acusado de abuso sexual en autobús Transpais
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_10d0d54a07
Checa cómo te puedes divertir este fin de semana
ufuk_525374e671
Se 'dan el sí' 150 parejas en boda colectiva en Salinas Victoria
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_aa98db4e65
Hijo de exsenador panista habría sido secuestrado y asesinado
fan_fest_mundial_nueva_york_47b5ca1c6a
Cancelan FanFest del Mundial en Nueva York; reconfiguran festejos
trump_aranceles_10_1e0bf44db6
Anuncia Trump arancel global del 10% tras fallo de la Corte
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×