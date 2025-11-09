Cerrar X
Nuevo León

Samuel presentará su Cuarto Informe con cifras récord

Entre los proyectos está la preparación del estado como sede del Mundial FIFA 2026, incluyendo la construcción de 300 nuevas canchas y nuevos corredores verdes

  • 09
  • Noviembre
    2025

Una inversión extranjera de más de $90,000 millones de dólares, la compra de 4,000 camiones para el transporte urbano y una reducción dramática del 80% en los delitos de alto impacto, entre otros logros, es lo que presumirá el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en su Cuarto Informe de Gobierno este domingo a las 12:00 horas. 

El evento servirá como plataforma para detallar los logros y proyectos clave que, según el mandatario, han posicionado al estado en los primeros lugares a nivel nacional.

En materia económica, el gobernador destacará que Nuevo León se consolida como un motor financiero, liderando a nivel nacional en indicadores cruciales como la inversión extranjera directa (IED) con más de 90,000 millones de dólares.

Además, la creación de empresas, las cuales han registrado 3,914 nuevos patrones.

Otro logro significativo es que el Estado capta el 76% de todo el flujo de nearshoring que llega a México.

Avances en seguridad y movilidad

García Sepúlveda subrayará resultados contundentes en seguridad y la transformación del sistema de transporte:

La administración reportará una reducción del 80% en delitos de alto impacto y del 78% en homicidios. 

El mandatario afirmó que la Nueva Fuerza Civil es la policía estatal "de mayor confianza y mejor desempeño a nivel nacional".

El gobernador aseguró haber puesto fin al estancamiento en el transporte, resaltando el avance "en tiempo y forma" de las nuevas líneas del metro, la incorporación de 4 mil nuevos camiones de bajas emisiones, climatizados, con cámaras y wifi, y transmetros eléctricos 100% hechos en Nuevo León.

Además, la adquisición de 22 nuevos trenes para la Línea 1 y la reconstrucción de la Línea 2 del Metro.

También la construcción de 4 nuevas carreteras, entre ellas la Interserrana, con planes de construir 3 más.

Proyecto insignia: Mundial 2026 en NL

Entre los proyectos destacados de su administración se mencionarán la preparación de Nuevo León como sede del Mundial FIFA 2026, incluyendo la construcción de 300 nuevas canchas, la renovación del Parque Fundidora, la creación de nuevos corredores verdes y el Parque del Agua, además de la apertura de más de 65 nuevos vuelos directos a Monterrey.

Invitados y transmisión en vivo

El evento en el Showcenter Complex contará con la presencia de miembros del gabinete, alcaldes del Área Metropolitana de Monterrey, así como de su esposa, Mariana Rodríguez, y sus hijas Mariel e Isabel.
El mensaje que anticipa el informe se centra en la visión de un estado en ascenso.

“Hace 4 años iniciamos la construcción de un nuevo Nuevo León, enfrentando crisis históricas y transformándolas en oportunidades. Hoy nuestro estado ocupa los primeros lugares en seguridad, movilidad, economía, inversión, medio ambiente, educación y salud. [...] Para que Nuevo León siga siempre ascendiendo, vamos cumpliendo EN TIEMPO Y FORMA con lo que prometimos”, se lee en el portal de su cuarto informe.

La ciudadanía neolonesa podrá seguir el informe en tiempo real a través del sitio web oficial: https://cuartoinforme.nl.gob.mx, donde también se pueden consultar a detalle los logros de la administración.


Comentarios

