San Pedro activa operativo 'Navidad Segura y en Paz'

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, dio este lunes el arranque oficial del operativo “Navidad Segura y en Paz”, a través del cual se desplegarán más de 800 elementos de distintas corporaciones con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar asistencia a la ciudadanía durante la temporada decembrina.

En el dispositivo participarán agentes de Tránsito, Policía Municipal, Protección Civil, así como elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía, y otras instituciones estatales y federales que coordinarán acciones de vigilancia en zonas comerciales, avenidas de alta afluencia y colonias del municipio.

Durante el evento, Farah destacó la importancia de mantener una presencia operativa robusta ante el incremento de actividades propias de la temporada navideña, buscando prevenir incidentes y garantizar que las familias puedan realizar sus compras y desplazarse con seguridad.

“En toda esta etapa navideña, todos nuestros elementos estarán blindando este municipio, nuestras calles, nuestras casas y nuestros comercios para poder pasar una navidad tranquila y en paz como lo hemos venido haciendo”, comentó el edil.

El operativo permanecerá activo hasta el 7 de enero, para responder a emergencias en caso de ser necesario.

El secretario de seguridad, José Luis Kuri, brindó algunas recomendaciones para los ciudadanos.

“Sabemos que estas fechas son intensas de compras, por eso recomendamos que acudan a lugares concurridos y no dejar objetos de valor en autos en vista, cargar solo el dinero y tarjetas que se vayan a utilizar y no aceptar ayuda de extraños en cajeros automáticos”, señaló el secretario.

En el evento, estuvieron presentes miembros del gabinete, autoridades y Eudelio Garza Mercado, ceo del grupo inmobiliario Monterrey y socio fundador del show center complex, para dar el banderazo oficial.

Comentarios