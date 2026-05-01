Vinculan a proceso a tres exfuncionarios de la FGR

Un juez federal dictó vinculación a proceso en contra de tres exservidores públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), señalados por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la procuración de justicia.

Los imputados son Carlos Alberto “N”, quien se desempeñó como agente del Ministerio Público Federal; Israel “N”, exfiscal en jefe, y Juan Arturo “N”, exencargado de la Fiscalía de Investigación Federal en Tamaulipas.

De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios habrían intervenido en un caso relacionado con la sustracción o alteración de hidrocarburos, en el cual determinaron no ejercer acción penal, lo que derivó en cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus funciones.

Las autoridades consideran que dicha decisión pudo implicar omisiones en la integración de la carpeta de investigación, al no agotarse las líneas necesarias ni realizar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

En este contexto, el Ministerio Público de la Federación, a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, presentó los elementos que permitieron al juez ordenar la vinculación a proceso.

La FGR reiteró que mantendrá una política de cero tolerancia frente a posibles actos irregulares cometidos por su personal y advirtió que buscará sanciones conforme a la ley en los casos que así lo ameriten.

Cabe señalar que los acusados conservarán la presunción de inocencia mientras no se emita una sentencia definitiva por parte de la autoridad judicial.

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