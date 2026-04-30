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Nuevo León

Lleva Nava programas sociales a 500 familias en Santa Catarina

Los programas ofrecen una amplia cartelera de talleres que estimulan las habilidades creativas, motrices y emocionales de los participantes

  • 30
  • Abril
    2026

Con el objetivo de consolidar una ciudad más inclusiva, el DIF Municipal de Santa Catarina ha logrado beneficiar a más de 500 niñas, niños y jóvenes a través de los programas “Almas Creativas” y “Almas Brillantes”, iniciativas diseñadas específicamente para la atención de personas con autismo y síndrome de Down.

El proyecto, impulsado por el alcalde Jesús Nava Rivera, junto a la presidenta del DIF, Paola García Yves, y la titular de la institución, Elizabeth Galicia Ruiz, busca ofrecer herramientas de autonomía e integración social en espacios seguros y adaptados.

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Desarrollo integral a través del arte y el deporte

Los programas ofrecen una amplia cartelera de talleres que estimulan las habilidades creativas, motrices y emocionales de los participantes. Actualmente, los beneficiarios participan en actividades como:

  • Expresión Artística: Pintura, escultura y manualidades.

  • Desarrollo Físico: Baile, deportes y juegos recreativos.

  • Habilidades Sociales: Modelaje y dinámicas de grupo.

“En el DIF trabajamos para que nuestras niñas y niños tengan herramientas que les permitan crecer, aprender y sentirse incluidos. Estos programas son una oportunidad real para las familias”, destacó Paola García Yves.

Inclusión como eje de gobierno

Por su parte, el alcalde Jesús Nava Rivera reafirmó que su administración mantiene el compromiso de igualar las oportunidades para todos los sectores de la población, priorizando el bienestar de la infancia y la juventud con discapacidad.

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“La prioridad es que todos tengan las mismas posibilidades para desarrollarse. Vamos a ayudarlos a lograrlo con programas que impulsen su independencia y talento”, señaló el edil.

Próxima expansión: Taller de productos químicos

Como parte de la evolución constante de estos programas, el DIF Municipal anunció que la próxima semana se integrará un nuevo taller de productos químicos. Esta nueva oferta busca diversificar los espacios de aprendizaje y capacitación, brindando nuevas competencias a los jóvenes santacatarinenses y fomentando su futura integración en el ámbito productivo y social.


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