Lleva Nava programas sociales a 500 familias en Santa Catarina

Con el objetivo de consolidar una ciudad más inclusiva, el DIF Municipal de Santa Catarina ha logrado beneficiar a más de 500 niñas, niños y jóvenes a través de los programas “Almas Creativas” y “Almas Brillantes”, iniciativas diseñadas específicamente para la atención de personas con autismo y síndrome de Down.

El proyecto, impulsado por el alcalde Jesús Nava Rivera, junto a la presidenta del DIF, Paola García Yves, y la titular de la institución, Elizabeth Galicia Ruiz, busca ofrecer herramientas de autonomía e integración social en espacios seguros y adaptados.

Desarrollo integral a través del arte y el deporte

Los programas ofrecen una amplia cartelera de talleres que estimulan las habilidades creativas, motrices y emocionales de los participantes. Actualmente, los beneficiarios participan en actividades como:

Expresión Artística: Pintura, escultura y manualidades.

Desarrollo Físico: Baile, deportes y juegos recreativos.

Habilidades Sociales: Modelaje y dinámicas de grupo.