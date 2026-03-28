Rusia lanza 270 drones contra Ucrania y deja 5 fallecidos

Rusia intensificó su ofensiva contra Ucrania al lanzar más de 270 drones durante la noche, en una de las mayores operaciones recientes con este tipo de armamento. El ataque dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos, además de daños en infraestructura civil y estratégica, informaron autoridades ucranianas.

La fuerza aérea de Ucrania detalló que un alto número de los drones fue interceptado o desviado mediante sistemas de defensa y guerra electrónica; sin embargo, varios lograron impactar en distintos puntos del país.

Ataques afectan zonas civiles y servicios clave

La ciudad de Odesa, ubicada en el mar Negro, fue uno de los principales objetivos. Autoridades locales reportaron la muerte de dos personas y al menos 11 heridos tras el impacto de drones en zonas urbanas.

Entre los sitios dañados se encuentran un hospital de maternidad, viviendas particulares y áreas comerciales, además de infraestructura portuaria y servicios considerados críticos para la operación de la ciudad.

En Krivói Rog, ciudad natal del presidente Volodymyr Zelenskyy, otro ataque con drones impactó una instalación industrial, provocando la muerte de dos hombres y dejando personas lesionadas. En la región de Poltava, una persona más perdió la vida durante ataques dirigidos contra instalaciones industriales.

Las autoridades ucranianas señalaron que estos bombardeos forman parte de una estrategia que combina ataques masivos con drones para saturar los sistemas de defensa y aumentar el daño en zonas no militares.

Zelenskyy denuncia ataque directo contra civiles

El presidente Volodimir Zelenskyy calificó la ofensiva como un acto de agresión contra la población civil, al afirmar que no existían objetivos militares en varias de las zonas alcanzadas.

El mandatario denunció que el ataque representa “terror contra la vida cotidiana”, al subrayar que los impactos afectaron espacios habitacionales, servicios básicos y zonas de actividad económica.

Además, reiteró la necesidad de reforzar los sistemas de defensa aérea del país ante el incremento en el uso de drones por parte de Rusia.

Ucrania refuerza vínculos con países del Golfo

En paralelo a la ofensiva, Zelenskyy realizó visitas a Emiratos Árabes Unidos y Qatar, donde sostuvo reuniones con líderes regionales para abordar temas de seguridad y cooperación tecnológica.

Durante estos encuentros, Ucrania planteó la posibilidad de compartir su experiencia en el desarrollo de sistemas de defensa e interceptación de drones, tecnología que ha sido clave en su resistencia frente a la invasión rusa.

El gobierno ucraniano busca fortalecer alianzas con países como Emiratos, Arabia Saudí y Qatar, en un contexto marcado por la creciente tensión en Medio Oriente y los ataques con drones atribuidos a Irán.

Como parte de estas negociaciones, Kiev también pretende obtener sistemas avanzados de defensa antiaérea que le permitan reducir el impacto de los bombardeos rusos.

Impacto regional y efectos en la seguridad global

Las conversaciones entre Ucrania y países del Golfo también incluyeron el análisis de la situación en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo a nivel mundial.

La escalada de conflictos en distintas regiones ha generado efectos en los mercados energéticos, el transporte internacional y la estabilidad económica global.

Intercambio de ataques se extiende a territorio ruso

En Rusia, autoridades reportaron la muerte de un menor tras el impacto de un dron en una vivienda en la región de Yaroslavl. El ataque dejó además a varias personas heridas y daños en inmuebles residenciales y comerciales.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que durante la misma jornada fueron derribados más de 150 drones ucranianos en distintas regiones, incluida la península de Crimea.

La intensificación del uso de drones por ambas partes refleja un cambio en la dinámica del conflicto, donde estos dispositivos se han convertido en un elemento central para ataques a larga distancia y operaciones de desgaste.

Comentarios