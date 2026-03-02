Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
deportes_figo_mexico_ce271f17a2
Deportes

Figo revela sus candidatos para el Mundial e incluye a ¡México!

El exjugador portugués bromeó al señalar a México como candidato al título, aunque después mencionó a potencias como Argentina, Brasil y España

  • 02
  • Marzo
    2026

México es favorito para ganar el Mundial... al menos lo es para Luis Figo.

Y es que, a casi 100 días de que inicie la justa mundialista, las predicciones para el campeón empiezan a salir como pan caliente, y esta vez, fue turno de la leyenda portuguesa, quien sorprendió al poner a México entre los favoritos.

El exfutbolista del Real Madrid y Barcelona se encuentra en México para disputar la Copa de Leyendas de este martes, y previo al encuentro, habló sobre el Mundial 2026.

En conferencia, el portugués fue cuestionado sobre sus favoritos para conseguir el título del mundo, sorprendiendo a los presentes al afirmar que México es el favorito.

“Yo creo que el favorito es México...", afirmó.

Pese a esta declaración, entre risas dejó en claro que el comentario lo reveló para intentar ganarse a los fanáticos mexicanos que asistirán al partido en Guadalajara.

"¡Estamos en México, ¿no?… ¿He ganado puntos o no?”, añadió el histórico portugués entre risas.

Sus verdaderos candidatos

Tras este primer "candidato", Luis Figo, en un tono más serio, reveló sus verdaderos candidatos para hacerse con la copa.

Entre sus favoritos puso a selecciones como España, Francia, Argentina, Brasil y, por supuesto, Portugal, a quien quiere ver levantando el trofeo.

Sin embargo, también dio una condición para la selección lusitana.

“Las selecciones que tienen bastante experiencia en las fases finales de la competición siempre son Argentina, Brasil, España, y espero que Portugal pueda estar en esa parte final… Si me convocan, seguro ganamos, estoy esperando la convocatoria”, afirmó entre nuevas risas.

En cuanto a la selección lusitana, afirmó que, aunque quisiera verlos como campeones, no se atreve a colocarlos como favoritos, pues considera que hay selecciones fuertes en el torneo.

"Espero que sea Portugal, pero si no, no sé. Es complicado hoy poner a una selección favorita”, finalizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_buque_atacado_189da0e8fc
Reportan explosión cerca de buque británico en estrecho de Ormuz
post_Whats_App_Image_2026_03_03_at_1_07_13_PM_4816c21f25
Presentan a nuevo subsecretario de Prevención de las Violencias
nl_inversion_117_millones_c7fa46d2e7
Supera NL US$117,000 millones de dólares de inversión extranjera
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_03_at_10_54_54_PM_c6ac0433f2
Mojtaba Jamenei, el favorito para suceder a líder supremo de Irán
ataques_israelies_dejan_al_menos_15_muertos_en_beirut_7e94fd8920
Bombardeos israelíes en Beirut dejan seis muertos
Whats_App_Image_2026_03_03_at_9_55_50_PM_ee5ba72169
Desata movilización presuntos explosivos en Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×