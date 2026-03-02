Figo revela sus candidatos para el Mundial e incluye a ¡México!

México es favorito para ganar el Mundial... al menos lo es para Luis Figo.

Y es que, a casi 100 días de que inicie la justa mundialista, las predicciones para el campeón empiezan a salir como pan caliente, y esta vez, fue turno de la leyenda portuguesa, quien sorprendió al poner a México entre los favoritos.

El exfutbolista del Real Madrid y Barcelona se encuentra en México para disputar la Copa de Leyendas de este martes, y previo al encuentro, habló sobre el Mundial 2026.

En conferencia, el portugués fue cuestionado sobre sus favoritos para conseguir el título del mundo, sorprendiendo a los presentes al afirmar que México es el favorito.

“Yo creo que el favorito es México...", afirmó.

Pese a esta declaración, entre risas dejó en claro que el comentario lo reveló para intentar ganarse a los fanáticos mexicanos que asistirán al partido en Guadalajara.

"¡Estamos en México, ¿no?… ¿He ganado puntos o no?”, añadió el histórico portugués entre risas.

Sus verdaderos candidatos

Tras este primer "candidato", Luis Figo, en un tono más serio, reveló sus verdaderos candidatos para hacerse con la copa.

Entre sus favoritos puso a selecciones como España, Francia, Argentina, Brasil y, por supuesto, Portugal, a quien quiere ver levantando el trofeo.

Sin embargo, también dio una condición para la selección lusitana.

“Las selecciones que tienen bastante experiencia en las fases finales de la competición siempre son Argentina, Brasil, España, y espero que Portugal pueda estar en esa parte final… Si me convocan, seguro ganamos, estoy esperando la convocatoria”, afirmó entre nuevas risas.

En cuanto a la selección lusitana, afirmó que, aunque quisiera verlos como campeones, no se atreve a colocarlos como favoritos, pues considera que hay selecciones fuertes en el torneo.

"Espero que sea Portugal, pero si no, no sé. Es complicado hoy poner a una selección favorita”, finalizó.

