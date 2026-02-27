Copa del Mundo llega a México; en marzo arribará a Monterrey

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se encuentra en México.

La pieza más emblemática del futbol internacional aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como parte del recorrido global previo al torneo que el país organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

El arribo marcó el inicio del ambiente mundialista en territorio nacional. Autoridades, organizadores y aficionados presenciaron la llegada del galardón, considerado el mayor símbolo deportivo a nivel global.

Recorrido nacional con escala en Monterrey

La visita forma parte del FIFA World Cup Trophy Tour, una gira internacional que busca acercar el trofeo a millones de personas antes del silbatazo inicial.

En México, el recorrido abarcará varias ciudades durante 26 días.

Entre las paradas confirmadas destaca Monterrey, donde el trofeo será exhibido del 14 al 16 de marzo. La ciudad, una de las sedes mundialistas, espera una amplia respuesta de aficionados que podrán observar de cerca la copa y participar en actividades alusivas al torneo.

Antes de su escala en la capital regiomontana, la gira contempla visitas a Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua y Querétaro; posteriormente continuará hacia Puebla y Mérida.

Autoridades resaltan coordinación rumbo al torneo

Durante la recepción del trofeo, la representante del Gobierno federal para la organización del Mundial, Gabriela Cuevas Barrón, destacó que la preparación del evento avanza mediante la colaboración entre dependencias, estados y organismos deportivos.

Señaló que el trabajo conjunto permitirá que el país aproveche la vitrina global que representa la justa.

En el mismo acto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que existe una relación sólida con la FIFA para garantizar la realización del torneo.

El canciller sostuvo que la meta es ofrecer una edición histórica de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De la Fuente subrayó además el valor simbólico del trofeo, al considerarlo el emblema deportivo más reconocido del planeta y un elemento que conecta con la afición mexicana, que ya comienza a vivir el ambiente mundialista.

Un símbolo que mueve al futbol mundial

El trofeo mide 36.8 centímetros, pesa alrededor de 6.1 kilogramos y está elaborado en oro de 18 quilates. Su diseño, dos figuras humanas sosteniendo el planeta, representa la unión global que genera el futbol.

Desde 1974, esta versión es la que se entrega a la selección campeona del mundo y se ha convertido en una de las piezas deportivas más reconocidas.

Durante la ceremonia de recepción, el exfutbolista Hugo Sánchez encabezó el acto simbólico, reforzando el arranque de la cuenta regresiva hacia la justa internacional.

México alista su tercer Mundial

Con la edición de 2026, México se convertirá en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, tras las celebradas en 1970 y 1986.

El torneo también será histórico por incluir 48 selecciones.

