Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fifa_copa_del_mundo_llega_cb0360dd72
Deportes

Copa del Mundo llega a México; en marzo arribará a Monterrey

El trofeo de la Copa del Mundo ya está en México tras aterrizar en el AIFA y la ciudad de Monterrey lo recibirá del 14 al 16 de marzo

  • 27
  • Febrero
    2026

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se encuentra en México.

La pieza más emblemática del futbol internacional aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como parte del recorrido global previo al torneo que el país organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

El arribo marcó el inicio del ambiente mundialista en territorio nacional. Autoridades, organizadores y aficionados presenciaron la llegada del galardón, considerado el mayor símbolo deportivo a nivel global.

Recorrido nacional con escala en Monterrey

La visita forma parte del FIFA World Cup Trophy Tour, una gira internacional que busca acercar el trofeo a millones de personas antes del silbatazo inicial.

En México, el recorrido abarcará varias ciudades durante 26 días.

Entre las paradas confirmadas destaca Monterrey, donde el trofeo será exhibido del 14 al 16 de marzo. La ciudad, una de las sedes mundialistas, espera una amplia respuesta de aficionados que podrán observar de cerca la copa y participar en actividades alusivas al torneo.

Antes de su escala en la capital regiomontana, la gira contempla visitas a Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua y Querétaro; posteriormente continuará hacia Puebla y Mérida.

Autoridades resaltan coordinación rumbo al torneo

Durante la recepción del trofeo, la representante del Gobierno federal para la organización del Mundial, Gabriela Cuevas Barrón, destacó que la preparación del evento avanza mediante la colaboración entre dependencias, estados y organismos deportivos.

Señaló que el trabajo conjunto permitirá que el país aproveche la vitrina global que representa la justa.

En el mismo acto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que existe una relación sólida con la FIFA para garantizar la realización del torneo.

El canciller sostuvo que la meta es ofrecer una edición histórica de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De la Fuente subrayó además el valor simbólico del trofeo, al considerarlo el emblema deportivo más reconocido del planeta y un elemento que conecta con la afición mexicana, que ya comienza a vivir el ambiente mundialista.

Un símbolo que mueve al futbol mundial

El trofeo mide 36.8 centímetros, pesa alrededor de 6.1 kilogramos y está elaborado en oro de 18 quilates. Su diseño, dos figuras humanas sosteniendo el planeta, representa la unión global que genera el futbol.

Desde 1974, esta versión es la que se entrega a la selección campeona del mundo y se ha convertido en una de las piezas deportivas más reconocidas.

copa-del-mundo-llega.jpg

Durante la ceremonia de recepción, el exfutbolista Hugo Sánchez encabezó el acto simbólico, reforzando el arranque de la cuenta regresiva hacia la justa internacional.

México alista su tercer Mundial

Con la edición de 2026, México se convertirá en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, tras las celebradas en 1970 y 1986.

El torneo también será histórico por incluir 48 selecciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_1_39c9cd39cb
Alertan embajadas de México en Medio Oriente a connacionales
HCP_3g_D4_XYA_Audm8_7e0b97adca
México logra Récord por la camiseta más grande del mundo
5869b67df354bc542cc097af02faffb1b92a1e42w_05f82556b8
México exige devolución de 195 piezas prehispánicas en subasta
publicidad

Últimas Noticias

AP_26059553515205_1_aa2db8bebc
Reaccionan líderes mundiales ante ataques contra Irán
EH_UNA_FOTO_2_5eadbc95f7
El ministro de Defensa iraní murió durante un ataque israelí
928e25e8_c339_4032_9ae8_665e7a7067a2_dfeb2f56d1
Cierran espacios aéreos países de Medio Oriente
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
pib_mexico_crece_248aca4a5f
Crece PIB de México 4.1% anual en tercer trimestre de 2025: INEGI
publicidad
×