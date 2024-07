Sancionarían a Adrián Marcelo por apoyo a Adrián de la Garza

“Si uno de los fines de las sanciones es su efecto inhibitorio, es decir, que logren desincentivar la comisión de la falta a futuro, me parece que en esta ocasión esto no se logra, pues el monto al que arriba la unidad técnica de fiscalización a mi juicio es bajo y no refleja el impacto real de beneficio a las candidaturas involucradas y menos aún disuade de que los sujetos obligados incurran en este tipo de prácticas a futuro”, subrayó el consejero.