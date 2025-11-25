Santiago lanza pulsera para mujeres víctimas de violencia

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el alcalde de Santiago, David de la Peña, presentó la pulsera VITAL, un innovador dispositivo electrónico diseñado para la vigilancia y protección de las mujeres víctimas de violencia familiar.

La pulsera VITAL, aseguraron, pone a Santiago a la vanguardia en estrategias de seguridad, ya que cuenta con un avanzado sistema que incluye GPS para una localización precisa, botón de alerta. Vinculado directamente al Centro de Inteligencia para la Vigilancia de Santiago (CIV) y lector de signos vitales que está enlazado al CIV para monitoreo de emergencia.

"Esta pulsera VITAL pone nuevamente a Santiago a la cabeza en materia de protección y atención a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Más que un dispositivo, VITAL es una señal de que en Santiago ninguna mujer está sola y es una acción más para refrendar nuestro compromiso de proteger a quienes más lo necesitan", expresó el alcalde.

El dispositivo será entregado a mujeres que ya están bajo el sistema de protección de Casa Segura (quienes han promovido órdenes de restricción), así como a aquellas que enfrentan situaciones de violencia familiar de forma continua o persistente.

"Con esta pulsera VITAL estaremos brindando a las mujeres una atención personalizada, inmediata y precisa para atender sus necesidades y, principalmente, proteger su integridad física y la de sus hijos", afirmó el edil.

Cuando las portadoras de VITAL activen el botón de alerta, se disparará un protocolo dirigido desde el CIV que incluye envío inmediato de la unidad policial más cercana, lectura de la información de signos vitales y ubicación que emita la pulsera y comunicación directa con la portadora a través del mismo dispositivo.

Como parte de las acciones en el marco de la conmemoración, el municipio de Santiago lanzó también una campaña de concientización a través de redes sociales, dirigida específicamente a las personas agresoras.

"Que las personas agresoras sepan que en Santiago la violencia contra la mujer sí se persigue y sí se castiga. Que sus acciones tienen consecuencias y que no nos va a temblar la mano para aplicar la justicia con severidad", sentenció De la Peña.

En la presentación, el alcalde estuvo acompañado por el Secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Azael Castillo Vargas, y el Director de Prevención del Delito, Leonardo Aguilar.

