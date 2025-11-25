Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_25_at_7_50_52_PM_454070a419
Nuevo León

Santiago lanza pulsera para mujeres víctimas de violencia

David de la Peña presentó la pulsera VITAL, la cual está diseñada para la vigilancia y protección de las mujeres víctimas de violencia familiar

  • 25
  • Noviembre
    2025

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el alcalde de Santiago, David de la Peña, presentó la pulsera VITAL, un innovador dispositivo electrónico diseñado para la vigilancia y protección de las mujeres víctimas de violencia familiar.

La pulsera VITAL, aseguraron, pone a Santiago a la vanguardia en estrategias de seguridad, ya que cuenta con un avanzado sistema que incluye GPS para una localización precisa, botón de alerta. Vinculado directamente al Centro de Inteligencia para la Vigilancia de Santiago (CIV) y lector de signos vitales que está enlazado al CIV para monitoreo de emergencia.

"Esta pulsera VITAL pone nuevamente a Santiago a la cabeza en materia de protección y atención a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Más que un dispositivo, VITAL es una señal de que en Santiago ninguna mujer está sola y es una acción más para refrendar nuestro compromiso de proteger a quienes más lo necesitan", expresó el alcalde.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 7.50.52 PM.jpeg

El dispositivo será entregado a mujeres que ya están bajo el sistema de protección de Casa Segura (quienes han promovido órdenes de restricción), así como a aquellas que enfrentan situaciones de violencia familiar de forma continua o persistente.

"Con esta pulsera VITAL estaremos brindando a las mujeres una atención personalizada, inmediata y precisa para atender sus necesidades y, principalmente, proteger su integridad física y la de sus hijos", afirmó el edil.

Cuando las portadoras de VITAL activen el botón de alerta, se disparará un protocolo dirigido desde el CIV que incluye envío inmediato de la unidad policial más cercana, lectura de la información de signos vitales y ubicación que emita la pulsera y comunicación directa con la portadora a través del mismo dispositivo.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 7.51.05 PM.jpeg

Como parte de las acciones en el marco de la conmemoración, el municipio de Santiago lanzó también una campaña de concientización a través de redes sociales, dirigida específicamente a las personas agresoras.

"Que las personas agresoras sepan que en Santiago la violencia contra la mujer sí se persigue y sí se castiga. Que sus acciones tienen consecuencias y que no nos va a temblar la mano para aplicar la justicia con severidad", sentenció De la Peña.

En la presentación, el alcalde estuvo acompañado por el Secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Azael Castillo Vargas, y el Director de Prevención del Delito, Leonardo Aguilar.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_primeros_lugares_flores_00cd00a81a
Logra Nuevo León primeros lugares en seguridad, salud y economía
4de3a7a2_a07a_48d1_afaf_9337bc80a5db_0277b10bd4
Entregan modificaciones de límites para nuevo Estadio de Tigres
monterrey_clima_frio_b485b08316
Viene otro frente frío y bajará temperaturas hasta un dígito
publicidad

Últimas Noticias

G6s8l_R9_Xo_A_Ao_H_Zq_b804a5c4f3
México defenderá Convención de Asilo ante propuesta de Perú
nl_primeros_lugares_flores_00cd00a81a
Logra Nuevo León primeros lugares en seguridad, salud y economía
kyt7_98f5f95583
Protesta obliga al gobierno a acelerar venta de AHMSA: obreros
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad
×