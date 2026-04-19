Se afilian miembros del gabinete de Santa Catarina a Morena

Integrantes del gabinete del Gobierno de Santa Catarina se afiliaron este fin de semana al partido de Morena.

Titulares de diversas dependencias acudieron a las instalaciones del Comité Seccional en Defensa de la Transformación, para sumarse a este movimiento de la Cuarta Transformación.

Entre los miembros que se integraron están:

Karina Medina, secretaria de Ayuntamiento

Elizabeth Rosas, secretaria de Cultura

Juan Manuel Alvarado, secretario Ejecutivo;

Francisco Palacios, secretario de Servicios Públicos

Mario Islas, secretario de Obras Públicas

Raúl Mendoza, secretario de Educación

Erick Castillo, jefe de Gabinete

Joel Torres, director del DIF Municipal

Adrián Hernández Bahena, síndico primero

En esta integración también se consideró a servidores públicos de la presente administración. Con esto se refrenda el compromiso del partido para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación.

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