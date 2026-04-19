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Nuevo León

Se afilian miembros del gabinete de Santa Catarina a Morena

En esta integración también se consideró a servidores públicos de la presente administración para ser miembros del partido

  • 19
  • Abril
    2026

Integrantes del gabinete del Gobierno de Santa Catarina se afiliaron este fin de semana al partido de Morena.

Titulares de diversas dependencias acudieron a las instalaciones del Comité Seccional en Defensa de la Transformación, para sumarse a este movimiento de la Cuarta Transformación.

Entre los miembros que se integraron están:

  • Karina Medina, secretaria de Ayuntamiento
  • Elizabeth Rosas, secretaria de Cultura
  • Juan Manuel Alvarado, secretario Ejecutivo;
  • Francisco Palacios, secretario de Servicios Públicos
  • Mario Islas, secretario de Obras Públicas
  • Raúl Mendoza, secretario de Educación
  • Erick Castillo, jefe de Gabinete
  • Joel Torres, director del DIF Municipal
  • Adrián Hernández Bahena, síndico primero

En esta integración también se consideró a servidores públicos de la presente administración. Con esto se refrenda el compromiso del partido para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación.

 


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