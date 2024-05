Se cae Maderito durante volanteo al poniente de Monterrey

El candidato a la alcaldía de Monterrey por el estrenado partido Esperanza Social (ESO), Adalberto Madero, sufrió una caída durante un evento de campaña.



Pasadas las 06:00 de la tarde de este martes, se dio a conocer un video en el que se muestra al candidato sobre la avenida Lincoln, al poniente de Monterrey, junto con su equipo de campaña.



Maderito, como es conocido, subió al estribo de un camión de plataforma que había bajado la velocidad.



Una vez arriba del estribo, el chofer continuó su marcha y Maderito cayó al suelo.



"Hola, ahí vamos", dijo Maderito al subir al estribo.



Y mientras gritaba "¡a ganar!", el chofer siguió su paso. Se escuchó al candidato gritar "No, no, no".



El candidato fue atendido por personal de la Cruz Roja Mexicana; mediante otro video circulado en redes sociales se pudo ver al candidato abordo de la camilla con un vendaje en la cabeza que sostenía con sus manos, mientras que los paramédicos lo subían a una ambulancia.



Posteriormente, Adalberto Madero hizo público que se encuentra en buen estado, en un hospital privado, tan solo con un golpe en la cabeza y sin mayores lesiones, esto a través de un tercer video que fue retirado de su perfil.



Maderito como es más conocido, explicó a detalle los sucesos y comento que el chofer y acompañante del camión, le pidieron que se subiera para saludarlos, al subir al estribo el camión continuó avanzando hasta que el candidato termino en el suelo.



“Como ustedes se dieron cuenta me caí, la gente del camión me pidió que me subiera a saludarlos y lamentablemente el camión se movió y me caí, me pegue en la cabeza, estoy aquí en el hospital OCA y me están curando”, comentó el candidato.

En dicho video se ve al aspirante a la alcaldía de Monterrey en la cama de un hospital, pero de acuerdo a sus palabras el se encuentra bien y con el ánimo de continuar con la campaña.

Comentarios