Se duplicó derrama económica por turismo en NL en cuatro años

La derrama económica generada por el turismo en Nuevo León pasó de $16 mil 624 millones de pesos en 2021 a $33 mil 880 millones en 2025, lo que representa un incremento de poco más del 100 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del estado.

“Hace cuatro años Nuevo León era visto como un destino de negocios; hoy es mucho más de eso, es sabor, es naturaleza, es historia, pero también es orgullo. Transformamos cómo se vive el turismo en el estado”, dijo la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, durante el Nuevo León Informa con motivo del cuarto informe de gobierno próximo.

Este crecimiento está vinculado al aumento constante de visitantes en los últimos cuatro años, que pasaron de $671 mil en 2021 a $800 mil en 2025, es decir, casi un 20 por ciento más, según cifras dadas por la propia secretaria.

Las visitas se concentran principalmente en los parques turísticos, lo que ha provocado un efecto dominó en otros sectores. La ocupación hotelera, por ejemplo, aumentó de 40 a 65 por ciento en el mismo periodo.

Asimismo, la recaudación hotelera se elevó de $113 millones de pesos a $271 millones, un incremento cercano al 140 por ciento.

La recaudación turística general también tuvo un crecimiento del 79 por ciento, al pasar de $8.3 millones de pesos a $14.9 millones.

Y es que de acuerdo con la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, actualmente el estado cuenta con 60 vuelos directos hacia la zona metropolitana de Monterrey: 35 nacionales y 25 internacionales.

Además, Nuevo León ya tiene conexión con 11 de las 16 sedes del Mundial de la FIFA 2026.

Comentarios