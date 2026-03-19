Ataques a refinerías disparan el precio del petróleo

Los precios del petróleo cerraron al alza este miércoles, como consecuencia de las crecientes preocupaciones de los inversionistas por los ataques a la infraestructura energética en Irán y Qatar y la parálisis del estrecho de Ormuz.

Según las cifras observadas, el precio del crudo tipo Brent alcanzó los $111.00 dólares por barril, después de que los ataques perpetrados contra las refinerías generaran preocupación ante un posible conflicto regional en Medio Oriente.

Además, el alza se produjo tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento de gas South Pars en Irán, lo cual, a decir de analistas, reavivó los temores de una nueva crisis energética.

El petróleo WTI también aumentó hasta alcanzar los $100 dólares por barril, mientras que el crudo Murban subió hasta los $110 dólares por barril.

En el caso de otros energéticos, Grupo Financiero Base informó que el gas natural en Estados Unidos cerró la sesión cotizando en $3.17 dólares por millón de BTU, con una ganancia de 4.39% y suma un avance de 10.74% desde el comienzo de la guerra.

En tanto que el gas natural en Europa terminó la sesión cotizando en €54.66 euros por MWh, con un avance de 6.02 por ciento.

“Esta materia prima encadena tres sesiones consecutivas de ganancias, con un avance de 9.07% en lo que va de la semana. A la par, desde que empezó la guerra acumula un incremento de 71.04%”, detalló.

Y gasolina en EUA sube 30% desde arranque de la guerra

La guerra con Irán ha sacudido el flujo mundial de petróleo, y los costos del combustible más altos ya están presionando a los hogares en todo el mundo.

En Estados Unidos, los conductores ahora enfrentan los precios de la gasolina más altos que han visto en casi dos años y medio.

De acuerdo con el club automovilístico AAA, el promedio nacional de un galón de gasolina regular saltó por encima de los $3.84 dólares el miércoles, frente a los $2.98 dólares que los consumidores pagaban antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra con ataques conjuntos contra Irán el pasado 28 de febrero. Esto representa un alza de 28.8 por ciento.

La última vez que los precios de la gasolina fueron tan altos como ahora fue en septiembre de 2023.

Por su parte, en un análisis compartido a El Horizonte, la firma PetroIntelligence reportó un avance similar en los precios de gasolina al público o consumidor estadounidense.

Y es que, mientras que el 27 de febrero, previo a la guerra, se ubicaba en $2.93 dólares el galón de gasolina regular, para el 16 de marzo, es decir, al arranque de la semana actual, su valor se ubicó en $3.72 dólares el galón, un aumento de 27% desde que inició el conflicto.

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