Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_54fa7da982
Nuevo León

Se incendia tráiler tras choque en autopista a Nuevo Laredo

El incidente ocurrió en el kilómetro 87 de la ruta federal, provocando el cierre de carriles hacia el norte y una larga fila de vehículos

  • 21
  • Enero
    2026

La autopista Monterrey-Nuevo Laredo fue de colapso, luego de que dos tráileres se impactaran y uno de ellos se incendiara.

A pesar del fuerte impacto, se dio a conocer que ninguno de los operadores fue trasladado a un hospital. A la altura del kilómetro 87 de esa ruta federal llegaron elementos de Protección Civil y de la Guardia Nacional. 

Las unidades se desplazaban hacia la frontera con el estado de Tamaulipas. Pero al llegar a este punto de la carretera, una de las unidades de carga se impactó por alcance.

incendio-sabinas-hidalgo.jpg

Tras la colisión, una de las pesadas unidades comenzó a incendiarse y en cuestión de minutos la cabina fue destruida por las llamas.

Los carriles con dirección al norte de esa autopista se colapsaron y se formó una larga fila de vehículos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_32_29_1_7ed55fee1f
Salud alerta por sarampión y refuerza vacunación en Nuevo León
guia_para_no_sobreexigirme_como_saber_si_lo_hago_44ed0c95d9
Cómo encontrar equilibrio y reducir la autoexigencia diaria
edsvcaqwe_0009ff41f5
Protección Civil alerta por frente frío 31 en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

AP_26024630443083_fa0d19bb08
Muere hombre en nuevo tiroteo del ICE en Minneapolis
EH_UNA_FOTO_2026_01_24_T114902_895_25ff86dc00
León XIV alerta sobre riesgos de la IA y la persuasión oculta
deportes_djokovic_0adf435778
Djokovic iguala a Federer y suma 400 victorias en Grand Slam
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
frio_en_nl_2026_554541e83b
Prepare el abrigo: Traerá tormenta invernal nieve a NL
publicidad
×