Implementan 'Ayudamos en tu Colonia' en calles de San Bernabé

Como parte del programa "Ayudamos en tu Colonia", titulares de 14 dependencias estatales recorrieron las calles de San Bernabé para atender y brindar soluciones a los conflictos presentados por los residentes en Monterrey.

El secretario de Participación Ciudadana y Coordinador del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, Daniel Acosta, destacó el ejercicio al mencionar que forma parte de la acción de gobernar.

“Gobernar no es estar detrás de un escritorio. Gobernar es estar aquí, en las colonias, donde están los problemas, pero también las soluciones. Por eso existe Ayudamos en tu Colonia”, expresó Acosta.

Aseguró que esto es parte de priorizar las necesidades de la ciudadanía durante la administración.

“Porque servir es estar del lado de la gente, poner a las personas al centro de las decisiones, y el poder solo sirve cuando se usa para servir”.

"Ayudamos en tu colonia" permite considerar necesidades de ciudadanía

La titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera señaló que los recorridos permiten identificar las necesidades de cada colonia.

“Vinimos a escuchar, pero también a retroalimentarnos de lo que ustedes nos digan y que tengamos ese diálogo permanente”, subrayó Herrera.

Puntualizó que el recorrer las calles es una acción permenente establecida y solicitada por el gobernador del Estado.

“Nuestra presencia en estas colonias ha sido permanente desde hace cuatro años, como nos lo pidió el Gobernador Samuel García. Nuestro compromiso está aquí, aquí estamos, llueve, literalmente, truene o relampaguee, aquí estamos con ustedes.

Además, agradeció a las personas que los recibieron durante esta campaña, por lo que afirmaron que responderán con acciones.

“Gracias por abrirnos la puerta de su casa, y esa confianza se paga con una sola cosa, con acciones concretas. Entonces, este gabinete está aquí para escuchar, pero también para accionar”.

Esta brigada ofreció alrededor de 55 servicios gratuitos, incluidas actas de nacimiento, becas, lentes, aparatos auditivos y ortopédicos, además de asesorías y apoyos.

