Internacional

Buscan declarar en desacato a Bill y Hillary Clinton

Un comité de la Cámara de Representantes votará si inicia un proceso por desacato contra los Clinton por negarse a declarar en la investigación sobre Epstein

  • 21
  • Enero
    2026

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé votar este miércoles si inicia un procedimiento por desacato al Congreso contra el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

La medida surge tras la negativa de ambos a comparecer ante los investigadores en el marco de la indagatoria relacionada con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El Comité de Supervisión de la Cámara baja analiza dos resoluciones que acusan a los Clinton de desobedecer citaciones emitidas hace una semana, las cuales requerían su comparecencia en persona.

De ser aprobadas, las resoluciones pasarán al pleno de la Cámara, de mayoría republicana, que decidirá si los declara formalmente en desacato.

Posible remisión al Departamento de Justicia

En caso de que el pleno avale la medida, el caso podría ser remitido al Departamento de Justicia para evaluar una eventual persecución penal contra el exmandatario y la ex secretaria de Estado.

Investigación sobre el caso Epstein

Los legisladores investigan la forma en que las autoridades gestionaron pesquisas previas sobre Jeffrey Epstein, quien murió en 2019 en una cárcel federal mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Su fallecimiento fue determinado oficialmente como suicidio.

Bill y Hillary Clinton sostienen que la investigación está siendo utilizada con fines políticos para atacar a los adversarios del presidente Donald Trump, quien mantuvo una relación de amistad con Epstein en el pasado y no ha sido llamado a declarar.


