Se plantan en avenidas y calles para dar bienvenida a Sheinbaum

Con vallas, pancartas y porras, los ciudadanos de García se organizaron para darle en la calle la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien esta tarde visita este municipio para inaugurar una preparatoria.

Sobre la avenida Lincoln, madres de familia, trabajadores, taxistas, estudiantes y ciudadanos en general se desplegaron en varias columnas humanas y empezaron a gritar "¡Claudia, Claudia!", mientras alzaban pancartas de apoyo.

En el camellón, a la altura de la colonia Los Parques, se instalaron para que la mandataria los viera a su paso, con la leyenda "Bienvenida a García, Presidenta”.

Además, algunos taxistas colocaron cartelones de apoyo en sus unidades de alquiler.

Pero más adelante, a la altura de la colonia "Los Parques”, lo que más llamó la atención fueron algunas unidades de transporte de carga con leyendas diversas como: "Gracias por el tren, Presidenta”, y La transformación se vive en García”.

Y al llegar al fraccionamiento San Blas, la euforia por ver pasar al convoy presidencial se desbordó: cientos de ciudadanos se instalaron en la calle de acceso al fraccionamiento, lanzando porras y mostrando los cartelones de apoyo.

En este municipio, la presidenta inaugurará el Bachillerato Nacional Plantel García. Posteriormente, se trasladará al municipio de Santa Catarina.

